Luxemburg van de troon gestoten: dit is het goedkoopste tankland op vakantie!

De Nederlandse kampeervakantie heeft zo zijn eigenaardigheden. Een ervan is proberen uit te rekenen met hoeveel benzine aan boord je moet vertrekken om met zo min mogelijk peut in de tank aan te komen in Luxemburg. Zo kun je in het ministaatje maximaal profiteren van de goedkope brandstof. Dit jaar ligt dat anders.

Luxemburg is niet meer de goedkoopste van Europa, zo blijkt uit een onderzoek van ANWB . Die conclusie hadden wij ook getrokken toen we de tarieven in Malta tegenkwamen. De wegenwacht heeft gekeken naar de brandstof- en laadprijzen in de meest bezochte vakantielanden en de landen die je naartoe doorreist. De prijzen zijn gemeten in juli 2026. Hieruit blijkt dat je voor de goedkoopste benzine en diesel ergens buiten een snelweg in Spanje moet wezen!

Goedkoopste benzine én diesel in Spanje!

De Spanjaarden hebben het goed voor elkaar. Langs de snelweg betaal je er 1,64 euro voor een litertje Euro95. Ga je van de Autopista af, dan moet je zelfs benzine kunnen vinden voor 1,46 euro per liter. Daar kunnen wij in Nederland alleen maar van dromen. Hier hebben we de hoogste benzineprijs. Ja, zelfs duurder dan in Zwitserland.

Waar kun je het goedkoopste je EV opladen?

In de tabellen hieronder geeft de ANWB je een mooi overzichtje van de gemiddelde prijzen. Ook zien we er de kosten voor het opladen van een elektrische auto. AC-laden doe je het goedkoopst in eigen land, gevolgd door wederom Spanje. Sterker nog, DC-snelladen is ook in Spanje het goedkoopst met 0,60 euro per kWh. Snelladen is dan weer het duurst in Italië met 88 cent per kWh.

Prijzen per liter Prijzen per kWh Benzine langs de snelweg (E5/E10) Benzine vlakbij de snelweg (E5/E10) Diesel langs de snelweg (B7) Diesel vlakbij de snelweg (B7) Elektrisch gewoon laden (AC) Elektrisch snelladen (DC) Nederland € 2,43 € 2,20 € 2,26 € 2,03 € 0,50 € 0,79 België € 1,85 € 1,75 € 1,97 € 1,86 € 0,68 € 0,76 Duitsland € 2,46 € 1,99 € 2,42 € 1,91 € 0,87 € 0,80 Luxemburg € 1,65 € 1,65 € 1,61 € 1,61 € 0,57 € 0,67 Frankrijk € 2,07 € 1,84 € 2,06 € 1,84 € 0,77 € 0,61 Zwitserland € 2,34 € 2,01 € 2,49 € 2,14 € 0,78 € 0,87 Italië € 1,93 € 1,84 € 2,00 € 1,92 € 0,85 € 0,88 Spanje € 1,64 € 1,46 € 1,62 € 1,46 € 0,51 € 0,60 Oostenrijk € 2,05 € 1,73 € 2,18 € 1,78 € 1,04 € 0,82

Prijs per 100 km Benzine Diesel Snelladen Nederland € 15,80 € 12,43 € 15,84 Belgie € 12,03 € 10,84 € 15,25 Duitsland € 15,99 € 13,31 € 16,01 Luxemburg € 10,73 € 8,86 € 13,43 Frankrijk € 13,43 € 11,33 € 12,15 Zwitserland € 15,21 € 13,70 € 17,45 Italie € 12,55 € 11,00 € 17,53 Spanje € 10,66 € 8,91 € 11,96 Oostenrijk € 13,33 € 9,51 € 16,39

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