Onderzoek: EV-rijders gaan massaal op vakantie met de stekkerauto

Waar de gemiddelde EV-rijder een paar jaar geleden nog bezweet wakker werd van het idee om met de elektrische auto naar Zuid-Frankrijk te kachelen, is de schroom definitief overboord gegooid. De laadvrees bij EV-rijders heeft zelfs plaatsgemaakt voor vakantiehonger.

Dat blijkt uit onderzoek van leasemaatschappij Alphabet , die de reisgewoontes van Europese automobilisten liet onderzoeken. Volgens het onderzoek durft een grote meerderheid van de EV-bestuurders het tegenwoordig aan om lange afstanden af te leggen tijdens de zomervakantie.

Zo gaat 53 procent van de ondervraagde EV-rijders al op zomervakantie met de elektrische auto. Een groot gedeelte van de overgebleven elektrische rijders zou het wel aandurven. Slechts 8 procent laat de stekkerbak bewust thuis staan vanwege angst voor problemen onderweg of een gebrek aan actieradius terwijl 39 procent de auto alleen gebruikt voor korte ritjes of binnenlandse vakanties.

Ervaring wist angst uit

Het lijkt erop dat de EV-rijders een keer het moeten uitproberen om vervolgens hun range-anxiety kwijt te raken. Laadstops van 20 tot 30 minuten worden niet langer gezien als vervelend tijdverlies, maar als een welkome rustpauze om even de benen te strekken of een kop koffie te drinken. Met het huidige netwerk en bijbehorende navigatiesoftware is het vinden van een snellader erg makkelijk geworden.

Niet-EV-rijders zijn sceptisch

De leasemaatschappij vroeg ook automobilisten met een oude brandstofauto of ze met een EV op vakantie zouden gaan. Nipt meer dan de helft - 51 procent - zou de elektrische auto gebruiken voor de vakantie als ze er eentje zouden hebben.

Van de vakantiegangers die af en toe wel aan de laadpaal willen staan, is het grootste gedeelte vrij jong. 73 procent van de mensen onder de 30 ziet het wel voor zich tegenover 43 procent bij 60+’ers. Zou jij met een EV op vakantie naar Zuid-Frankrijk of Italië gaan als het je enige auto op de oprit is?

Via Auto Bild

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover