Cijfers bevestigen: De “goedkope” auto bestaat niet meer

Alles is duurder geworden in ons leven, maar de groei van de autoprijzen slaat compleet door. Het idee van een goedkoop A-segmentertje is er niet meer bij bewijst een onderzoek van de ADAC.

De Duitse tegenhanger van de ANWB heeft het rijdende aanbod onder de lamel gelegd. En het ergste nieuws? Wat in Duitsland al een uitdaging is, is in Nederland inmiddels een regelrechte utopie geworden.

Zoveel duurder zijn de goedkoopste auto’s geworden

Volgens het onderzoek kost een kleine benzineauto in Duitsland inmiddels gemiddeld 24.117 euro. Tien jaar geleden (in 2016) lag dit gemiddelde vanafprijs nog op 13.557 euro. Dat betekent een prijsstijging van 78 procent! Ook kleine EV’s zijn nog niet goedkoop genoeg. De gemiddelde vanafprijs voor een elektrische kleine auto ligt er op 29.716 euro.

Het aanbod in kleine auto’s is dan ook compleet veranderd. In 2016 konden kopers in Duitsland nog kiezen uit 71 verschillende modellen; inmiddels zijn dat er nog maar 46. De EV’s heffen dit verschil op. Dit aanbod is gegroeid van 8 modellen naar 37 modellen.

Waarom auto’s zoveel duurder zijn geworden

De Duitse automobielclub wijst onder meer op strengere Europese veiligheids- en emissie-eisen die de productiekosten van kleine voertuigen opdrijven. Om aan al deze technische en wettelijke verplichtingen te voldoen, moeten fabrikanten veel dure technologie toevoegen. Dit maakt het bouwen van eenvoudige, laaggeprijsde stadsauto's steeds minder rendabel voor autofabrikanten.

Geldt hetzelfde voor Nederland?

Hoewel het ADAC-onderzoek specifiek kijkt naar de Duitse markt, gelden de achterliggende mechanieken net zo goed voor Nederland. Sterker nog: de trend van duurdere compacte auto's uit het ADAC-rapport is op de Nederlandse markt in versterkte mate zichtbaar. Naast de Europese redenen voor een hogere prijs hebben we in Nederland ook nog te maken met CO2-gerelateerde BPM. Kleinere benzinemodellen die door strengere emissietesten extra belasting aangerekend krijgen, worden in de Nederlandse prijslijsten verhoudingsgewijs nóg duurder.

De waarschuwing van de ADAC dat eenvoudig, betaalbaar vervoer voor grote groepen consumenten onder druk staat, is daarmee minstens zo relevant voor de Nederlandse autokoper als voor de Duitse. Wellicht dat een leuke subsidie-actie van de overheid nog een steuntje in de rug kan geven aan de kleine EV’s of betaalbare tweedehandsjes. Het is maar een idee voor Prinsjesdag.

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