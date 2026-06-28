Tesla Model S afschrijvingsonderzoek: De dikste versies kosten nu een schijntje!

De Tesla Model S bewees aan de wereld dat een elektrische auto snel, efficiënt, en praktisch kan zijn. Het was de auto die de EV-race definitief liet losbarsten. Sinds het debuut in 2012 heeft het personeel van Elon Musk de auto constant verbeterd, kinderziektes weggewerkt door software-updates door te voeren, maar ook facelifts toe te passen.

Nu de Model S (en de Model X) in mei 2026 definitief met pensioen zijn gegaan en de allerlaatste exemplaren uit de Fremont-fabriek zijn gerold, is het tijd om de balans op de Nederlandse tweedehandsmarkt op te maken. Want hoe revolutionair de auto ook was, tegen de wetten van de afschrijving is ook de Model S niet opgewassen.

Oudere EV's staan erom bekend dat ze na verloop van tijd veranderen in een financieel bloedbad op de occasionmarkt. Veranderende (lease)belastingvoordelen, prijsverlagingen van Tesla zelf en de snelle veroudering van accutechnologie zorgen voor een perfecte storm. Wij doken in de krochten van Marktplaats om te kijken wat er vandaag de dag nog over is van de oorspronkelijke cataloguswaarde.

Gemiddelde Model S-afschrijving

Om direct met de deur in huis te vallen: we hebben alle Tesla Model S-data op Marktplaats (bestaande uit 112 occasions) op hoop geveegd om tot één alleszeggend cijfer te komen. Als we kijken naar het gehele aanbod van de Model S op Marktplaats, zien we dat de gemiddelde occasionprijs momenteel rond de € 31.500 ligt. Dat lijkt nog heel wat, totdat je het afzet tegen de gemiddelde vanafprijs (de instapprijs) over de gehele looptijd van de Model S, die historisch gezien op ongeveer € 84.500 lag. Daarmee kun je dus zeggen: de gemiddelde Tesla Model S op Marktplaats is inmiddels 62,7 procent van zijn waarde kwijt.

Dit betekent dat er over de gehele linie gemiddeld ruim € 53.000 per auto in rook is opgegaan. En onthoud: dit is een vergelijking met de vanafprijzen. Omdat veel exemplaren destijds dik in de opties zaten (of als duurdere Performance-versie werden besteld), ligt het werkelijke percentage waardeverlies in de praktijk waarschijnlijk nog een stuk hoger.

De keiharde data van Marktplaats (inclusief uitschieters)

In de tabel onderaan dit bericht hebben we een selectie gemaakt van de uitschietende Tesla Model S-occasions op Marktplaats, afgezet tegen hun oorspronkelijke nieuwprijs in Nederland om de uitersten van de markt te laten zien.De afschrijving kan hard gaan

Hoewel het gemiddelde verlies op 62,7 procent steekt, zakken de vroege exemplaren door het ijs. Wie in 2015 vol trots de dealer uitreed in een glimmende Tesla Model S 85D, was destijds een absolute pionier. Ruim een decennium later vind je diezelfde auto terug op Marktplaats voor net geen 12 mille, zij het met een astronomische kilometerstand van 405.000 kilometer (wat stiekem best een compliment is voor de levensduur van de aandrijflijn) is er van die oorspronkelijke waarde maar liefst 86,2 procent verdampt.

De goedkoopste Tesla Model S op Marktplaats!

Zelfs als we kijken naar jongere modellen met lagere maar nog steeds flinke kilometerstanden, blijft het hard gaan. Een Model S 75D uit 2018 met een nette 182.000 kilometer op de teller wisselt tegenwoordig voor minder dan € 19.900 van eigenaar. Dat betekent een afschrijving van bijna 77 procent in 8 jaar tijd.

Opvallendste Tesla Model S op Marktplaats

Graag nog even je aandacht voor de goedkoopste Tesla Model S van na de tweede grote update uit 2021. Deze occasion springt er flink tussenuit. De EV is voorzien van een matte donkerblauwe kleur die de Model S behoorlijk goed staat. Een nog grotere verrassing vind je in het interieur. Het stuur is een soort middenweg tussen de yoke en het conventionele stuur. Musk zal het vast geniaal vinden. Wil je hem liever in het matzwart en als Plaid hebben? Deze dealer heeft er zo een op Marktplaats te koop staan!

Snelheid kost geld, heel veel geld

Wie dacht dat de exclusieve topmodellen de dans zouden ontspringen, komt bedrogen uit. De bloedsnelle P100D Performance met de legendarische Ludicrous-modus kostte in 2017 een vermogen: minimaal € 147.000. Nu staat er een exemplaar met 184.000 kilometer op de teller voor € 34.950 op Marktplaats . Weg is die € 112.000 aan waarde. Dat is pijnlijk, maar het kan nog gekker.

Kopen of laten lopen?

Je koopt met de Tesla Model S een boel auto voor je geld, maar ook snel een hoge kilometerstand. Driekwart van de occasions die nu op Marktplaats staan, hebben al meer dan 100.000 kilometer gereden. Je kunt het ook omdraaien: knap dat de EV zoveel kilometers meegaat! Toch moet je voorzichtig zijn met die conclusie.

De Model S werd in zijn loopbaan tientallen keren teruggeroepen voor uiteenlopende zaken variërend van softwarefoutjes en de stuurinrichting tot issues met de airbags en ophanging. Hoewel het merendeel met over-the-air updates werd opgelost, blijven mechanische componenten gevoelige punten bij de vroege bouwjaren. Denk aan de luchtvering, deurgrepen en de eMMC-chipfalen met een zwart scherm als gevolg. Tevens worden de batterijen en elektromotoren er over de jaren en kilometers ook niet beter van.

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