Benzine is nu zo duur in Nederland dat mensen er boodschappen voor laten staan

Zoals Edwin Rutten al bezong, groeit er geen geld op onze ruggen en is er ook nog geen geldboom. Wanneer de prijzen van brandstof voor auto’s flink stijgen , moet het geld ergens anders vandaan komen.

Uit een recent ANWB-onderzoek onder ruim duizend autorijders blijkt dat Nederlanders hun uitgaven hebben aangepast door de hogere brandstofkosten. 56 procent is bijvoorbeeld minder gaan sparen, terwijl 43 procent minder vaak uit eten gaat en 40 procent wat beter op de centen let bij vakanties. 30 procent van de respondenten haalt zelfs minder of andere boodschappen om wat geld over te houden voor peut.

De logische statistiek is: mensen met een lager inkomen worden harder geraakt door de hoge brandstofprijzen. Van de Nederlanders met een inkomen onder het modaal zegt 39 dat de hoge benzineprijzen veel invloed heeft op de financiële situatie. 28 procent komt er zelfs financieel in de knel door.

De oplossing?

Omdat elektrisch rijden nog steeds niet interessant genoeg is voor huishoudens met lagere inkomens blijft dit probleem spelen. Volgens de ANWB is het tijd voor actie. Zeker nu het einde van de accijnskorting weer dichterbij komt én in 2028 de ETS2 in gaat. De wielrijdersbond adviseert de overheid om de accijnskorting te behouden en om te stoppen met het jaarlijks kijken hoeveel meer accijns ze kunnen vragen vanwege inflatie. Daarnaast moet elektrisch rijden aantrekkelijker worden gemaakt (lees, knal er weer een flinke zak subsidie tegenaan!).

Foto: Storm Baarda

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