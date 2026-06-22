Onderzoek legt écht EV-bereik bloot: Grote verliezer is stiekem de winnaar

Fabrikanten schermen met riante actieradiussen, maar in de praktijk blijft daar vaak weinig van over. Een onafhankelijk praktijkonderzoek van de Australische AAA (Australian Automobile Association) werpt een ontnuchterend licht op de zaak. Geen enkele van de geteste EV's haalt zijn beloofde laboratoriumscore, al zijn de onderlinge verschillen gigantisch.

De instantie testte de elektrische auto's op een vastgelegd parcours met een mix van stad, buitenweg en snelweg in de praktijk, en vergeleek de resultaten met de officiële stickers op de voorruit. De resultaten leggen de vinger op de zere plek, waarbij vooral Chinese fabrikanten een flinke tik krijgen. De AAA focust zich echter meer op het segment waar de auto’s zich in bevinden.

BYD levert flink in, Tesla triomfeert

Uit de testdata blijkt dat de BYD Atto 3 Essential de grootste tegenvaller van de test is. In de folder (en volgens de verplichte laboratoriumtests) pronkt de SUV met een actieradius van 410 kilometer. In de echte wereld bleef daar echter maar 328 kilometer van over: een fors tekort van maar liefst 20 procent. Ook zijn compactere broertje, de BYD Dolphin Premium, stelde teleur met een afwijking van 19 procent ten opzichte van de fabrieksopgave (398 km in de praktijk versus 490 km in de folder).

Aan de andere kant van het spectrum zien we Tesla. De Tesla Model Y Long Range miste zijn doelstelling weliswaar ook, maar bleef met een afwijking van slechts 7 procent het dichtst bij de beloofde cijfers. De Model Y noteerde een reëel bereik van 559 kilometer (tegenover 600 km op papier).

De reden voor het grote verschil

Hoe kunnen deze verschillen zo enorm zijn? Dat heeft alles te maken met de gebruikte testmethodes. In de autobranche worden verschillende laboratoriumnormen gebruikt: de verouderde en uiterst milde NEDC-methode en de modernere, strengere WLTP-methode (die we in Europa standaard gebruiken).

Merken als BYD gebruiken op sommige markten nog de rooskleurige NEDC-cijfers op hun raamstickers. Kijken we puur naar de Europese WLTP-norm, dan vallen de claims van BYD ineens reuze mee. De Atto 3 heeft een WLTP-opgave van 345 kilometer, waardoor het praktijkresultaat van 328 kilometer ineens slechts 4,9 procent afwijkt. Daarmee scoort de BYD dan weer als allerbeste!

De cijfers worden dus vooral vertroebeld door de meetmethode die de lokale wet voorschrijft. Hieronder zie je de afwijking van de actieradiussen per autocategorie.

Verschil EV-actieradius per segment

Segment Auto Actieradiusverschil Actieradius in echte wereld Actieradius volgens ruitsticker Kleine auto BYD Dolphin Premium -19% vs NEDC -6.8% vs WLTP 398km 490km (NEDC) 427km (WLTP) Crossover BYD Atto 3 Essential -20% vs NEDC -4.9% vs WLTP 328km 410km (NEDC) 345km (WLTP) Kleine SUV Kia EV5 Earth Long Range -11% vs WLTP 446km 500km (WLTP) SUV Tesla Model Y Long Range -7% vs WLTP 559km 600km (WLTP) Grote SUV Kia EV9 Air -11% vs WLTP 395km 443km (WLTP)