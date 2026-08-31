Meerderheid Nederlanders vreest onbetaalbare benzine

De literprijzen van benzine en diesel willen maar niet terug naar het oude niveau. Je betaalt vandaag de dag gemiddeld 2,60 euro voor Euro 95 en 2,56 voor een liter diesel. Een groot deel van de Nederlandse automobilisten houdt dan ook zijn hart vast voor wat er nog gaat komen.

Uit een landelijk onderzoek van Kieskompas en het ANP blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders zich ernstig zorgen maakt over de stijgende brandstofprijzen. Opvallend is dat de bezorgdheid onder vrijwel alle groepen in de samenleving leeft, al zijn er wel duidelijke verschillen te zien.

Wie maakt zich zorgen?

Omdat het een enquête van het Kieskompas betreft, weten waar de respondenten op stemden tijdens de vorige verkiezingen. Zo zijn het vooral rechtse stemmers (PVV, BBB) die het meest bezorgd zijn. Ondervraagden die op Partij voor de Dieren stemden, maken zich relatief de minste zorgen.

Ook qua leeftijd is er een verschil zichtbaar. 50+’ers zijn het meest bezorgd. Twee derde van de mensen tussen de 50 en 64 jaar geeft aan dat ze zich zorgen maken over de benzineprijzen. Hoewel jongere automobilisten (tussen de 18 en 34 jaar) zich relatief het minst druk maken, is in deze categorie alsnog een ruime meerderheid van 58 procent bezorgd over de stijgende kosten aan de pomp.

Zijn de zorgen terecht?

Het zijn natuurlijk vreemde tijden met een oorlog zover weg die toch redelijk wat invloed heeft in Nederland. Toch is het alleen voor de huishoudens met lage inkomsten reden voor zorgen. Zij hebben niet het geld ter beschikking om over te stappen naar een EV en zijn vaak erg afhankelijk van de auto. Daarnaast gaan door de hoge peutprijzen ook de kosten voor de weekboodschappen omhoog. De supermarkten moeten natuurlijk ook duurder tanken en berekenen de extra kosten door naar de klant.

Is er dus reden voor zorgen? Nou, het aandeel lage inkomens (mensen onder de armoedegrens) is 2,6 procent. Voor dat kleine deel Nederlanders komt de klap hard aan. Voor de rest, een stukje minder en dat blijft toch het overgrote deel van de inwoners.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover