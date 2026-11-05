Onderzoek toont aan dat vooral rijk Nederland overstapt op elektrisch rijden

Doet al jaren dingen met auto's, schrijft er vooral veel over.

Als we de onderzoeken mogen geloven, dan willen we allemaal een elektrische auto. We lopen de deur plat bij de dealers en staan met handen vol geld voor de hekken van de occasionverkopers te bedelen of ze ons alsjeblieft een afgetrapte Tesla Model 3 voor de hoofdprijs willen verkopen. Maar blijkbaar vinden dit soort dingen enkel plaats in rijke gemeenten, blijkt nu uit ander onderzoek.

Met de belachelijk hoge benzineprijzen is de vraag naar elektrische auto's enorm gestegen. Dat betekent direct dat de vraagprijzen, die al hoog liggen in Nederland, daardoor nog hoger gehouden kunnen worden. Dat maakt dat het vooral voor de wat krapper bij kas zittende medemens niet heel makkelijk is om op korte termijn over te stappen naar een zoemmobiel.

Vertel het ons maar

Iets wat je in zekere zin ook terugziet uit een analyse van ParkBee op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De analisten keken namelijk naar het aantal EV's per 1.000 bewoners van bepaalde gemeenten. Nu geven we je de top vijf en daarop mag jij zeggen wat jouw eerste ingeving hierbij is.

Rozendaal – 65,9 EV's per 1.000 inwoners Blaricum – 46,8 Laren – 42,8 Bloemendaal – 40,4 Lansingerland – 37,1

Dan ter vergelijking ook nog de top 5 gemeenten met de minste EV's per 1.000 inwoners:

Vlieland – 2,5 Urk – 8,9 Terschelling – 9,5 Staphorst – 9,6 Stadskanaal – 10,0

Laten we voorop stellen dat we hier geen causaal verband willen vaststellen, maar een veel duidelijker verschil valt bijna niet op te merken tussen de twee lijstjes.

Hoe zit het in de grote steden?

Parkbee keek voor de vorm ook nog naar de concentratie van EV's in steden met meer dan 100.000 inwoners. Ook dat verandert niet heel veel aan de beeldvorming.

Top 5 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners met de meeste FEV’s per 1.000 inwoners

Haarlemmermeer – 29,0 Almere – 28,3 Amersfoort – 26,6 Alphen aan den Rijn – 26,3 ’s-Hertogenbosch – 26,1

Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners met de minste FEV’s per 1.000 inwoners

Maastricht – 10,8 Enschede – 11,5 Emmen – 11,7 Groningen – 11,9 Leiden – 13,4

En ook het lijstje met aantal EV's per 1.000 inwoners van de vijf grootste gemeentes ondersteund het vermoeden enkel verder.

Aantal FEV’s per 1.000 inwoners in de vijf grootste gemeenten

Utrecht – 20,3 Eindhoven – 17,8 Den Haag – 15,0 Amsterdam – 14,6 Rotterdam – 14,3

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