Onderzoek: Nederlanders vertrouwen massaal op gebruikte auto-onderdelen

Het is waar, het onderhoud van je auto is een kostbare hobby. Nieuwe, originele merkonderdelen kosten nu eenmaal wat. Daarom staat een groot gedeelte van de zuinige Nederlanders open voor gebruikte onderdelen.

Uit een landelijk onderzoek van RAI Vereniging blijkt dat maar liefst 75 procent van de Nederlandse consumenten vertrouwt op het gebruik van tweedehands of hergebruikte auto-onderdelen bij reparatie en vervanging. De motivatie van de automobilist om voor 'gebruikt' te kiezen is helder. Een op de drie respondenten verwacht met tweedehands onderdelen flink te besparen op de totale reparatierekening.

Niet alleen om geld te besparen

Maar het draait niet alleen om centen. Ongeveer de helft van de ondervraagden geeft aan dat duurzaamheid een doorslaggevende rol speelt. Echt waar. Hoewel het vertrouwen in gebruikte onderdelen hoog is, laat de praktische kennis bij de consument zelf vaak nog te wensen over. Veel autobezitters weten simpelweg niet welke onderdelen wel of niet geschikt zijn voor hergebruik, of dat er op professioneel gedemonteerde onderdelen vaak gewoon garantie zit.

De sleutel ligt volgens RAI Vereniging dan ook bij het autobedrijf. De garage, de monteur en de servicereceptionist zijn de belangrijkste informatiebronnen voor de automobilist. Als zij het initiatief nemen om een gebruikt alternatief aan te bieden, stapt de klant daar over het algemeen met plezier in.

Het probleem

Toch gebruiken de monteurs nog maar weinig gebruikte onderdelen. Dat ligt volgens het onderzoek niet aan de wil van de consument, maar aan drempels binnen de sector. Voor een nieuw onderdeel kan de garage simpelweg een bestelling plaatsen bij het automerk of een retailer. Voor een gebruikt onderdeel moet de monteur specifiek op zoek naar het stuk auto én testen of hij het onderdeel wel nog een keer durft te gebruiken. En dan nog: wat als het onderdeel er al na een paar weken de brui aan geeft? Dan kun je weer terug voor een afspraak.

De RAI Vereniging vraagt de aftermarketsector om de zoektocht naar tweedehands onderdelen makkelijker te maken voor garages. Wat vind jij? Laat jij je monteur ook graag gebruikte onderdelen tegen je auto schroeven of niet? Laat het hieronder weten.