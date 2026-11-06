Slecht nieuws voor automobilist: reistijdverlies kan bijna verdubbelen!

Automobilisten in Nederland hebben het afgelopen jaar verrassend genoeg wat minder lang stilgestaan op de snelweg. Helaas zal dit in de komende jaren niet zo blijven.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid ( KiM ) heeft gisteren de Kerncijfers Mobiliteit 2026 gepresenteerd. Hierin worden alle mobiliteit gerelateerde zaken geanalyseerd. Eén van de zaken waar de onderzoekers in duiken is filedruk op onze wegen. Die druk nam het afgelopen jaar af, maar dat blijft niet zo.

Meer kilometers, minder file?

Het afgelopen jaar legden we op het Nederlandse hoofdwegennet in totaal 71,7 miljard voertuigkilometers af. Dat is een lichte stijging van 0,6 procent vergeleken met het jaar ervoor. Normaal gesproken betekent meer verkeer automatisch meer aanschuiven, maar het tegendeel gebeurde: het totale reistijdverlies op de hoofdwegen nam af met 4,3 procent tot 96,9 miljoen uur.

Ook in de eerste zeven maanden van 2026 zet die lichte verlichting door: het aantal voertuigverliesuren lag tussen januari en juli nog eens 3,6 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel zijn de schommelingen gigantisch: zo zat de maand april 14 procent onder het niveau van vorig jaar, terwijl juli er plots 11 procent boven schoot.

A16 Rotterdam helpt, maar niet genoeg

Een van de redenen die het KiM aanhaalt voor de daling is de opening van de A16 bij Rotterdam. Door deze nieuwe verbinding kon het verkeer zich beter verspreiden, wat de druk op de A13 en A20 aanzienlijk verlichtte. Maar wie denkt dat de fileproblematiek hiermee is opgelost, komt bedrogen uit.

De huidige daling is niet meer dan een tijdelijke adempauze. Het KiM schetst voor de periode tot 2031 een veel negatiever beeld. Het reistijdverlies op het hoofdwegennet stijgt in het basis-scenario met maar liefst 29 procent. Als het tegen zit, kan dat ook 40 procent zijn volgens het KiM. In dat geval zouden we samen meer dan 135 miljoen uur reistijd verliezen door de drukte. Of dat gebeurt heeft deels te maken de groei van het aantal auto’s in Nederland. Afhankelijk van het economische klimaat en de bevolkingsgroei, stijgt het verkeersvolume op de snelwegen richting 2031 naar verwachting met 'slechts' 6 tot 9 procent.

Hoofdfoto ter illustratie: G63 AMG in de file gespot door weslexus

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