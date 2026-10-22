Nederlandse automobilisten zijn deze moderne onzin spuugzat

Je hebt het ongetwijfeld wel eens meegemaakt: je rijdt lekker rustig over een donkere weg en plotseling komt er een tegenligger aan met verlichting die ze zelfs op Mars nog kunnen zien. Je ziet even helemaal niets meer, maar gelukkig heeft de bestuurder van die hagelnieuwe auto wel uitstekend zicht. Nu blijkt dat veel automobilisten hier helemaal klaar mee zijn.

Hartstikke blind

Volgens het onderzoek van Markteffect, uitgevoerd door Marktplaats, ergert ruim de helft van de Nederlandse automobilisten (56 procent) zich aan die ongekend felle koplampen van nieuwe auto's. Het onderzoek vond plaats onder duizend volwassenen in mei 2026.

En vooral nu we weer met z'n allen de donkere herfstperiode in gaan vallen die vervelende koplampen natuurlijk extra op.

Alle autobouwers vinden de moderne LED-verlichting natuurlijk geweldig vanwege het betere zicht voor de bestuurder. Alleen komt die super verlichting ook met een super nadeel. Je maakt andere weggebruikers namelijk stekeblind. En nee, die mensen houden het niet alleen bij een paar scheldwoorden. Maar liefst 28 procent van de ondervraagden gaf toe dat ze zo nu en en dan wel eens agressief reageren door te toeteren of te seinen naar iemand met te felle koplampen.

En het gaat trouwens niet alleen om de automobilisten die verblind worden. Ook de bestuurders van de bouwlampen vinden het niet altijd fijn... Sterker nog, 17 procent geeft toe dat zij zich af en toe schamen voor de felheid van hun koplampen. En daar kan ik me best wat bij voorstellen. Maar ja, wat doe je eraan? Je kan moeilijk zelf minder felle lampen monteren toch?

Ook het touchscreen is vervelend

Maar naast ongevraagd te worden verblind ergeren moderne automobilisten zich ook aan iets anders. En dat zit tegenwoordig vrij vaak in je eigen auto. Namelijk dat gigantische touchscreen. En dat is harstikke modern en leuk, tot je door al die menu's zit te swipen alsof het tinder is.

En dat is niet alleen irritant, maar het is ook gewoon gevaarlijk. Zestien procent van de ondervraagden laat ook weten dat zij wel eens bijna een aanrijding hebben gehad omdat ze bezig zijn het scherm te bedienen. Bij automobilisten tussen de 18 en 30 jaar loopt dat getal zelfs op tot 29 procent.

Toch liever de knopjes

Je gelooft het niet, maar ruim een derde van de ondervraagden (38 procent) heeft liever ouderwetse knoppen in plaats van een touchscreen. Slechts 20 procent zegt daar geen behoefte aan te hebben. Maar de boodschap is in ieder geval duidelijk: niet alles hoeft verstopt te zitten achter een display.

Sowieso zijn autobouwers doorgeslagen met alle opties die verstopt zitten in het touchscreen. Je bent aan het autorijden, geen kermisattractie aan het bedienen. Kom op nou.

Anyway, volgens Marktplaats-woordvoerder Lauréna Rutgers doen automobilisten er verstandig aan om bij de aanschaf goed te letten op alle functies. Maar goed, dat weten jullie zelf natuurlijk ook.

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