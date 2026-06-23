Onderzoek wijst uit: fabrikanten liegen over status accupakket EV

Denk je met een accutest iets te hebben om aan vast te kunnen houden bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto, blijkt ook deze onbetrouwbaar. Vooral die van de autofabrikanten zelf.

De markt voor tweedehands EV's ontploft de laatste tijd. Voornamelijk door de onrust in Iran en de daardoor belachelijke stijging in benzineprijzen, is men ineens wel geneigd om een zoemmobiel te kopen. Maar daarbij komt wel een nieuwe uitdaging naar boven: hoe bepaal je nu of je een goede koop doet als de kilometerstand amper iets zegt over het gebruik. Het antwoord daarop is natuurlijk de accutest die een gedegen inzicht geeft in de SoH (State of Health), maar ook die is niet zaligmakend.

Niemand heeft het goed

Dat blijkt uit onderzoek. Vooral de eigen rapportages van autofabrikanten zelf zijn onbetrouwbaar. De onderzoekers bekeken 1114 EV's gedurende 375 dagen en vonden dat de interne accutest (wat doorgaans enkel een uitlezing van het BMS - Batterij Management System - is) verschillen tussen de 12 en 25 procent met de realiteit laten zien.

Het erge is dat de onderzoekers geen enkel model vonden dat het wel goed deed. 384 modellen communiceerden helemaal geen status van het accupakket, de rest deed het slecht. Voor jou als koper betekent dat het vergelijken van auto's erg lastig wordt. Een vierwieler die aangeboden wordt met een SoH van 90 procent, kan in sommige gevallen slechter zijn dan een goedkoper model met een gerapporteerde SoH van 80 procent.

Het is daarom altijd beter om een externe accutest aan te vragen, bij voorkeur een die verder gaat dan het uitlezen van het BMS en daadwerkelijk naar de individuele staat van accucellen kijkt.

Tests van derden laten ook te wensen over

Dit onderzoek onderstreept hetgeen wat onze vrienden van Bright ook vonden. Zij deden dezelfde test met een Nissan Leaf met een kapot accupakket. De Nissan gaf zelf aan dat er niets aan de hand was, maar toch was het onmogelijk om een volledige lading in het accupakket te krijgen. Een externe test, in dit geval van Aviloo, bewees het vermoeden: de accu was stuk. Bright ging daarop nog een stapje verder en deed andere tests van externe aanbieders, die ook allen een verschillende uitslag gaven. Blijkbaar zijn ook externe tests niet altijd even betrouwbaar.

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