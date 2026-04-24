Onderzoek wijst uit: accupakketten degraderen amper in de eerste vijf jaar

Als je een EV koopt, dan is de actieradius een belangrijke doorslaggevende factor. Maar je weet ook dat je die WLTP-waarde waarschijnlijk nooit in de praktijk zult zien. Sterker nog, sommige autofabrikanten kiezen ervoor om de actieradius zo rooskleurig neer te zetten, dat klanten er op een later moment over de onhaalbaarheid ervan gaan klagen. Daarom is het fijn om te weten dat die onduidelijkheid over de eerste vijf jaar van EV-eigenaarschap niet zal afnemen.

Van 400 km naar 380 km

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Amerikaanse accupakkettenchecker Recurrent. Op basis van data van duizenden gebruikers concludeerde het bedrijf namelijk dat een moderne EV eigenlijk amper aan bruikbare actieradius verliest over de eerste vijf jaar. Een EV-koper zou er volgens de onderzoekers vanuit kunnen gaan dat er na een half decennium rijden nog zo’n 95 tot 97 procent van de originele actieradius over is.

Het bovenstaande komt voornamelijk doordat automakers hun software beter op orde hebben en daarmee accuslijtage beter kunnen voorkomen. Ook wijzen de Amerikanen erop dat de autofabrikanten steeds vaker een buffer inbouwen, wat wil zeggen dat er een bepaald percentage van het accupakket onbruikbaar wordt gehouden. Hierdoor kan bijvoorbeeld een volle lading behaald worden zonder alle accucellen helemaal vol te trappen, waardoor de slijtage minder heftig is over tijd.

Bufferen doen we al langer

Dat laatste is overigens alles behalve iets nieuws. Neem bijvoorbeeld Tesla, die dit al jaren doet. Het is een van de autofabrikanten die er ook erg open over is en zelfs aan de klant de keuze laat om de buffer wel of niet te gebruiken.

Het is wel goed om te onthouden dat de bevindingen uit dit onderzoek niet zeggen dat je blindelings een 5 jaar oude EV kunt kopen en er vanuit kan gaan dat de accu in prima staat is. Uitzonderingen bestaan en ook slijten lang niet alle accu’s hetzelfde. Mensen die hun EV alleen aan de snellader hangen, zullen na vijf jaar veel minder accucapaciteit overhouden, dan de mensen die altijd op de oprit de 11 kW-lader aankoppelen. Daarom is het altijd goed om een onafhankelijke accutest op te vragen, want zelfs de accutest van fabrikanten zelf hoeven niet betrouwbaar te zijn, waar onze vrienden van Bright achter kwamen.