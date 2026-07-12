Onderzoek wijst uit dat we afgeleid raken door toename touchscreens

Je hoort het vaker: terwijl met je telefoon achter het stuur zitten steeds hogere boetes oplevert omdat die afleiding erg gevaarlijk is, mag je wel met de iPad die ingebouwd zit in je auto klooien tijdens het rijden. Met als belangrijk verschil dat autofabrikanten natuurlijk proberen om die iPad een beetje ergonomisch te maken, zodat je daar niet net zo veel afleiding in vindt. Werkt dat? Een Zweeds onderzoek gaat proberen dat te bevestigen dan wel ontkrachten.

Een aantal dingen in dit onderzoek van Vi Bilägare vallen op. Laten we even beginnen met hoe ze te werk gaan. Er wordt bij elke auto een reeks standaardtaken uitgevoerd. Denk aan de radio op een andere zender zetten, de climate control aanpassen en de helderheid van het display aanpassen. Zaken die relatief makkelijk zouden moeten zijn en, als je volledig in de "opa-vertelt-modus" wil schieten, vroeger een paar simpele knoppen waren die je vrijwel op de tast kon bedienen.

De test biedt ook die vergelijking, want dezelfde publicatie deed deze test ook in 2022. Nog beter: toen deed er een Volvo V70 uit 2005 mee. Een auto die een eenvoudig dashboard heeft uit de tijd dat schermen vooral in je tv of computer zaten. Alle resultaten zijn dus langs dezelfde meetlat te leggen. Er wordt getimed hoe lang er nodig is om de taken in het touchscreen uit te voeren en het wordt gedaan terwijl er (op een afgesloten landingsbaan) 110 km/u wordt gereden. Er kan dus ook gekeken worden naar welke afstand je aflegt. Het is natuurlijk niet een gegeven dat je geen seconde op de weg let terwijl je dit doet, maar de kans dat je aandacht niet volledig bij voor je uit kijken ligt is vrij groot.

De floppers

De auto's in kwestie zijn een grabbelton van populaire modellen in Zweden en Europa in het algemeen. De slechtste score is opvallend: die is voor de Mazda CX-60, waar 1.137 meter nodig was om deze taken uit te voeren. Mazda zweert bij een 'iDrive'-achtige knop om het scherm te bedienen, daarom zit het scherm ook buiten handbereik. Dan blijkt dat de complexe menustructuren toch wat aandacht vergen om doorheen te navigeren met knoppen. Oftewel: qua de lengte van je afleiding is dat niet het ei van Columbus. De Mercedes CLA waar je wel een touchscreen hebt, scoort maar nipt beter dan de Mazda met 1.116 meter. De Toyota Corolla Cross met 1.024 meter volgt. Nog een geinige wildcard: er deed ook een oude(re) Volvo mee zoals het onderzoek in 2022, dit keer een V60 uit 2016, de tijd dat ergonomie in het infotainment veelal nog wat werk nodig had. Met 863 meter scoort 'ie toch beter dan drie moderne auto's met een groot touchscreen.

© Niklas Carle/Vi Bilägare

De toppers

Rond die 800 meter vind je nog een paar bekende modellen zoals de BYD Seal U, Nissan Qashqai, Kia EV3 en Citroën C3 Aircross. Toch is die score onder het gemiddelde, want er zitten een paar auto's tussen waar het touchscreen veel minder lijkt af te leiden. Met 608, 542 en 485 meter pakken respectievelijk de Tesla Model Y, Skoda Kodiaq en Volvo XC60 de beste scores. Deze auto's hebben allemaal voornamelijk een touchscreen en maar weinig knoppen, maar duidelijke menustructuren en goed uitgedachte plaatsing van de features levert een prima score op. Het gemiddelde van alle geteste auto's was 756 meter om alle taken uit te voeren.

© Niklas Carle/Vi Bilägare

De vergelijking

Je kan dan Volvo, Skoda en Tesla een schouderklopje geven, maar eigenlijk is dat onterecht. Vrijwel elke geteste auto scoort namelijk slechter dan hun evenknieën in 2022, terwijl elk model in die tijd een doorontwikkeling voor het touchscreen heeft meegekregen. Zo scoort de XC60 alsnog slechter dan de C40 in 2022, die alle taken in 417 meter kon afronden. Toch zag je een flinke ontwikkeling bij Volkswagen (Skoda) en Tesla waar de touchscreens beter scoorden dan in 2022.

© Niklas Carle/Vi Bilägare

De echte vergelijking die afleiding door nieuwe auto's wel een beetje schrijnend maakt, is die van de Volvo V70 uit 2005. Het aanpassen van de climate control, een andere zender kiezen en de displays (knoppen) dimmen kost je slechts 10 seconden waarin je 300 meter aflegt. Nou is de cabine van een oude Volvo heerlijk simpel, maar dan nog. Dat was toen ter tijd de norm, nu is een aanraakscherm hebben met oneindig veel features juist wat de klok slaat in autoland.

© Glenn Lindberg/Vi Bilägare

Afijn, dankzij allerlei perfect werkende ADAS-systemen kuch kuch hoef je natuurlijk je aandacht niet meer bij te weg te houden, toch? Het handigst is natuurlijk om van te voren even ervoor te zorgen dat alles naar wens staat. Een draaiknop voor de climate control en het volume kan echter veel afleiding voorkomen.

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