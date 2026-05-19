SWOV: maximumsnelheid naar 30 km/u werkt, maar niet goed genoeg

De campagne voor 30 km/u in de Nederlandse binnensteden in plaats van 50 km/u duurt voort. Die 20 km/u extra zou geen snelheidswinst opleveren, maar wel de veiligheid ten goede komen. En kijk aan: Nederlanders gaan ook echt wat trager rijden door de borden. Toch is het nog niet genoeg voor het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid ( SWOV ).

Onderzoekers van het instituut hielden een steekproef bij 54 plekken in Nederland waar kortgeleden de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30 km/u. De conclusie: de snelheden liggen nog te hoog.

‘’Hoewel op een GOW30 [gebiedsontsluitingsweg met een max. snelheid van 30 km/u red.] de snelheidslimiet doorgaans is verlaagd van 50 naar 30 km/uur rijden automobilisten er toch nog op grote schaal te hard. De gemiddelde snelheid ligt op deze wegen op ruim 35 km/uur en een aanzienlijk deel (15%) rijdt zelfs fors harder dan de limiet, namelijk 44 km/uur of harder’’, schrijven de onderzoekers.

Dit werkt het beste

De steekproef laat zien waarvoor Nederlandse weggebruikers wel wat harder op de rem trappen. ‘’Als gemeenten de snelheidslimiet verlagen, daalt de gereden snelheid met gemiddeld zo'n 2 km/uur. Op wegen waar de gemeente ook de weginrichting op de nieuwe limiet heeft aangepast, daalt de snelheid met 5,5 km/u. Vooral de vervanging van asfalt wegdek door klinkers en de verhoging van kruispunten met plateaus, leiden tot de snelheidsverlagingen’’, zien de wetenschappers.

Kortom: als je het verkeer wilt vertragen naar 30 km/u, moeten er betere redenen zijn om af te remmen dan alleen een 30-bord. Dit was natuurlijk nog maar de steekproef. Later plaatst het SWOV een vervolgonderzoek met meer inrichtingskenmerken en het effect ervan op de gereden snelheden.

De oplossing?

Ik zou bijvoorbeeld eens een duidelijke flitspaal meenemen in het onderzoek. Kijk bijvoorbeeld naar Italië: daar worden flitskasten oranje geverfd om ze lekker te laten opvallen. Alsof dat niet genoeg is, worden de flitsers meerdere keren met borden aangekondigd. Ja, er komen minder inkomsten binnen uit flitsboetes , maar het verkeer rijdt wel langzamer op de weg van de flitspaal. En dat is toch het uiteindelijke doel, of niet?

