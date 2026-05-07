Laten Nederlanders de auto al staan door de hoge brandstofprijzen?

Vandaag is er gelukkig weer een kleine daling in de gemiddelde landelijke adviesprijs van fossiele brandstof, maar de tarieven zijn nog steeds belachelijk. Euro 95 zit nu op 2,63 euro de liter en diesel op 2,56 euro per liter. Leidt dit al tot een gedragsverandering bij de Nederlander?

Het korte antwoord: nou, nee. Integendeel! Mobiliteitsadviesbureau Goudappel analyseerde 276.000 autoritten van ruim 8.000 Nederlanders die in het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) zitten. De ritjes zijn allemaal gemaakt tussen 16 februari 2026 en 27 april 2026, zeg maar in de maanden dat de benzineprijzen hard begonnen te stijgen.

Uitkomst: we rijden alleen maar meer!

Op basis van de cijfers komt Goudappel tot een bijzondere conclusie. ‘’Het gemiddeld aantal gereden kilometers per automobilist per week lag in week 8 (16 tot en met 22 februari) - vlak voordat de brandstofprijzen stegen - op 188 kilometer.’’ Dit is ook nog eens de week van de voorjaarsvakantie voor de Regio Midden en Zuid. Noord kreeg een week later vrij.

Dan naar de gereden afstanden wat later in het jaar, toen de prijzen aan de pomp flink stegen. ‘’In de weken erna liep dit op tot ruim 210 kilometer per week: een stijging van ruim 11 procent.’’ Ja, vanaf 25 april hadden alle scholen vrij vanwege de meivakantie, maar zo’n vakantie was er dus ook in de andere periode.

© Foto: Goudappel

Ook het aantal dagen in de auto per gebruiker steeg in diezelfde periode. Het waren er aan het begin van de periode 4,6. Het aantal dagen steeg naar een mooi afgeronde 5,0 dagen. ‘’Oftewel: Nederlanders gingen bijna een halve dag per week met de auto op pad’’, concluderen de onderzoekers. De conclusie die ik hieruit trek: de hoge benzineprijzen zijn dus nog geen reden om minder te rijden.