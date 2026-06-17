EV op zomervakantie? Zoveel extra reistijd kost je caravan, dakkofer of fietsenrek

De zomervakantie staat weer voor veel Nederlandse gezinnen voor de deur. Nu het aandeel van elektrische auto’s op de Nederlandse wegen steeds groter wordt, gaan ook steeds meer mensen met een EV op reis. Maar hoeveel rijbereik verlies je door een volgepakte dakkoffer, een fietsendrager of een sleurhut aan de trekhaak?

De Belgische ANWB-evenknie VAB zocht het tot op de kilometer nauwkeurig uit. Om de impact van vakantiebagage perfect te meten, trok VAB samen met de Thomas More hogeschool naar het circuit van Zolder. Ze stalden daar tien identieke Suzuki eVitara’s uit. Elke auto legde exact hetzelfde traject van 300 kilometer af met snelheden tussen de 50 en 100 km/u. Jammer, we hadden de Suzuki liever constant op snelwegtempo gezien, maar het is niet anders. Zie deze cijfers dus als een indicatie van wat je minimaal gaat verliezen op weg naar de camping.

Grote verliezen

De referentie-EV hield het zonder extra ballast 350 kilometer vol bij een verbruik van bijna 21 kWh per 100 kilometer. Moeten de fietsen of extra koffers mee, dan is de locatie van de montage cruciaal. Een dakkoffer kost je gemiddeld 25 kilometer aan bereik (7 procent extra verbruik). Wil je een fiets mee op het dak? Dan stijgt het meerverbruik naar 11 procent, wat je 39 kilometer actieradius kost.

Kies je daarentegen voor montage op de trekhaak, dan halveert het verlies bijna. Een bagagekoffer op de trekhaak kost je slechts 3 procent extra stroom (12 km verlies) en een fietsenrek achterop kost je 7 procent (25 km verlies). Logisch ook: achter de auto vangen de spullen nauwelijks wind, terwijl ze op het dak de aerodynamica vakkundig om zeep helpen.

VAB laadde één van de testauto's vol met 350 kilo aan ballast — het gemiddelde gewicht van een gezin met flinke koffers. Dit extra gewicht zorgde voor een meerverbruik van maar liefst 13 procent, waardoor er direct 46 kilometer van de actieradius verdween.

Caravan is absolute rangekiller

De absolute genadeslag voor de batterij was echter de caravan. Een compact exemplaar van 750 kilo zorgde voor een bizar meerverbruik van 34 procent. De Suzuki eVitara was na 231 kilometer al volledig leeggetrokken en kon als enige de testrit niet eens volmaken. Nogmaals, dit is op een gemiddelde snelheid van 75 km/u, geen 100 die je eerder zal aantikken op weg naar Zuid-Frankrijk. Stel, je pakt de rit Utrecht-Montpellier. Op die 1.200 kilometer moet je dus al ministens vijf keer opladen. Dat is in de eVitara drie uur en 45 minuten extra reistijd. En ik zeg het nog een keer: dan rekenen we nog in het voordeel van de EV.

VAB keek tot slot nog naar de invloed van de banden onder de EV. Mocht je nog op winterbanden of vierseizoensbanden rondrijden, dan heeft dat wel invloed op de rolweerstand, maar de schade blijft beperkt. Winterbanden zorgen in de zomer voor 4 procent extra verbruik (14 kilometer minder bereik) en vierseizoensbanden kosten je 3 procent aan efficiëntie (11,5 kilometer minder bereik).

Overigens gelden al deze wetten over aerodynamica en gewicht natuurlijk net zo hard voor benzine- en dieselauto's. Alleen merk je het daar minder snel omdat de totale actieradius op een tank brandstof groter is en je binnen twee minuten weer volgegooid bent. Bij een EV betekent een verkeerd geplaatste dakkoffer simpelweg dat je vakantieroute een extra laadstop krijgt.

De complete cijfers op een rij

In de onderstaande tabel zie je precies hoe hard de actieradius van de testauto (met een basisbereik van 350 kilometer) keldert per vakantie-accessoire:

Situatie Gemeten verbruik Meerverbruik Resterend rijbereik Verschil in bereik Referentiewagen (leeg) 21 kWh/100km + 0 procent 350 km 0 km Bagagekoffer op trekhaak 22 kWh/100km + 3 procent 340 km - 12 km Bagagekoffer op dakdrager 22 kWh/100km + 7 procent 326 km - 25 km Fiets op trekhaakrek 22 kWh/100km + 7 procent 326 km - 25 km Fiets op dakdrager 23 kWh/100km + 11 procent 312 km - 39 km 350 kg gewicht in de koffer 23 kWh/100km + 13 procent 305 km - 46 km Rijden met een caravan (750 kg) 28 kWh/100km + 34 procent 231 km - 119 km

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