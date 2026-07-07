Onderzoek: zoveel goedkoper is tanken in een Duits dorp dan aan de Autobahn

Wie over de Duitse Autobahn kachelt voor een vakantie, een zakenreis of om goedkoper boodschappen te doen, doet er goed aan om ook even de benzine- of dieseltank van je auto vol te gooien. Wie voor de maximale geldbesparing wil gaan met Duitse peut moet zeker niet langs de Duitse snelweg gaan tanken.

De Duitse ANWB (de ADAC) heeft een grootschalig onderzoek gepubliceerd over de prijsverschillen aan de pomp in Duitsland tussen tankstations aan de Autobahn en in een dorp. De data van alle 14.000 Duitse tankstations zijn hierin meegenomen. De conclusie? Benzine (Super E10) en diesel zijn langs de Autobahn gemiddeld 33 cent per liter duurder dan bij een pomp die een paar honderd meter verderop in een dorpje ligt.

Het prijsverschil

Tijdens de onderzoeksperiode – waarin de prijzen door internationale spanningen in het Midden-Oosten toch al historisch hoog lagen – betaalde je langs de Autobahn gemiddeld een 2,43 euro per liter voor Euro95 (E10). Ging je de snelweg af, dan betaalde je voor diezelfde liter 2,10 euro.

Bij dieselrijders is het verschil even groot: 2,61 euro aan de snelweg tegenover 2,28 euro in het dorp. Wie een tank van 60 liter volgooit langs de snelweg, betaalt dus 19,80 euro extra per volledige tankbeurt.

Regionale verschillen

Hoewel je overal in Duitsland bespaart door de snelweg te verlaten, zijn er lokaal nog grotere verschillen te vinden. Wie door het zuidwesten of richting Oostenrijk/Italië rijdt, profiteert al helemaal door van de snelweg af te gaan. In de deelstaten Rijnland-Palts, Baden-Württemberg, Beieren en Saksen loopt het prijsverschil tussen de snelweg en het lokale dorp op tot maar liefst 43 cent per liter. Dat is ruim 25 euro voordeel op één tankbeurt! Reis je richting het noordoosten (Brandenburg of Mecklenburg-Voor-Pommeren)? Dan is het verschil het kleinst. Maar met een gemiddelde besparing van 17 cent per liter (dik een tientje per tank) loont die afslag van twee minuten nog altijd.

Je kunt dus wat geld besparen door steevast van de snelweg af te gaan om te tanken. Toch doet lang niet iedereen dit. “Uit een bijbehorend ADAC-onderzoek naar tankgedrag blijkt dat 63 procent van de automobilisten de snelweg zou verlaten vanwege de prijzen, waarbij 42 procent dit zelfs zou doen als het maar 10 cent per liter zou besparen. Omgekeerd blijkt ook dat ongeveer een derde van de ondervraagden bereid is de vaak aanzienlijk hogere snelwegprijzen te betalen, ook al is de omweg naar een goedkoper tankstation vaak maar een paar honderd meter.”

ADAC trekt aan de bel

Volgens de Duitse wegenwacht is het een schande dat er zo’n groot verschil tussen de peuttarieven zit. “Hoewel een bepaalde toeslag vanwege dure concessies en 24/7-service begrijpelijk is vanuit het perspectief van de ADAC, is het onacceptabel dat de prijzen soms zo exorbitant hoog zijn. Het is aan automobilisten zelf om tankstations langs de snelweg te vermijden en in plaats daarvan uit hun auto te stappen om te tanken. De besparing is meestal aanzienlijk en kan gemakkelijk oplopen tot meer dan tien euro per tank.’’

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Foto: ADAC