Duitse onderzoekers waarschuwen voor populair EV-hulpsysteem

Elektrische auto's worden vaak geprezen om hun comfort: geen schakelmomenten, direct koppel, geen motorgeluid en ga zo maar door. Daarnaast kun je in een EV gebruikmaken van One Pedal Driving: het enkel gebruiken van je rechterpedaal om zowel mee te versnellen als af te remmen. Handig, zou je denken, maar Duitse onderzoekers denken daar anders over .

Duitse verkeersonderzoekers van de Unfallforschung der Versicherer (UDV, bureau voor Duitse verzekeraars) doken in een recente database van bijna 500 zware crashes met elektrische auto's. Ze vergeleken de ongevallenpatronen van EV’s met die van identieke modellen met een verbrandingsmotor. Wat bleek? Auto's waarin actief met één pedaal werd gereden, waren oververtegenwoordigd in de crashstatistieken.

Het gevaar van de noodstop

Bij One Pedal Driving remt de auto sterk af op de elektromotor zodra de bestuurder het stroompedaal een beetje omhoog laat komen zodat er energie wordt teruggewonnen. De mechanische rem wordt in het dagelijks verkeer daardoor amper nog gebruikt. De rechtervoet rust immers bijna continu op het gaspedaal om de snelheid te doseren.

In een noodsituatie gaat het hierdoor mis, stelt de UDV. Wanneer er plotseling hard geremd moet worden, treedt er bij sommige bestuurders een pedaalverwarring op. In plaats van de voet te verplaatsen naar het rempedaal, trapt de bestuurder uit paniek op het pedaal in waar de voet al op rust. Het gevolg is rampzalig: de EV schiet er met vol vermogen vandoor, waardoor de klap vele malen harder aankomt.

Vooral één groep bestuurders vergist zich vaak

De onderzoekers vermoeden dat spiergeheugen en reactiesnelheid een rol spelen bij dit probleem. Ze wijzen op de cijfers: bij de ongevallen waarbij pedaalverwarring een rol speelde, was bijna de helft van de bestuurders ouder dan 75 jaar. Het zijn dus vooral ouderen die zich in de gas en rem vergissen.

Nog een probleem: EV’s zijn te stil

Naast het pedaalvergissing viel de onderzoekers nog iets op: EV's zijn opvallend vaak betrokken bij aanrijdingen met voetgangers tijdens het inparkeren, achteruitrijden of afslaan in het donker. Sinds juli 2019 moeten alle nieuwe EV's in de EU verplicht een geluidsgenerator hebben die tot 20 km/u een kunstmatig motorgeluid produceert. olgens de UDV schieten de huidige systemen echter tekort.

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Het kunstmatige geluid is in de praktijk vaak te zacht, of voor voetgangers simpelweg niet herkenbaar genoeg als het geluid van een naderende auto. Pas vanaf 30 km/u worden de banden op het asfalt luid genoeg om de auto goed op te merken. Oftewel, laat die neppe V8-geluiden en toerenbegrenzers maar komen!

Is er dan niks positiefs te melden over de veiligheid van EV’s? Jawel hoor. Over de hele linie crashen elektrische auto’s niet vaker dan benzineauto’s. Daarnaast is de inzittendenbescherming van EV’s vaak beter dankzij het hoge gewicht. Keerzijde is wel dat de tegenpartij hierdoor juist meer risico loopt op letsel. Daarnaast rijden mensen in EV’s vaker voorzichtiger dan automobilisten in een benzineauto.

De UDV pleit voor meer onderzoek naar de specifieke crashpatronen om gerichte veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen, bijvoorbeeld bij de afstelling en vindbaarheid van het rempedaal of de luidruchtigheid van de verplichte geluidssimulatoren.

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