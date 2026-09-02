Onderzoekers geven belangrijke tip voor tweedehands EV-kopers

We blijven het herhalen: bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto blijft een onafhankelijke accutest het belangrijkste punt van aandacht. Je kunt niet uitgaan van de kilometerstand en hopen dat alles onderhuids nog wel in orde is. Iets wat dit onderzoek onder meer dan een half miljoen EV's uitwijst.

Ooit was de wereld zo makkelijk. Een auto met een hoge kilometerstand had meer slijtage en was dus minder waard dan een auto uit hetzelfde jaartal met een lagere kilometerstand. Dat gaat niet meer op nu we te maken hebben met elektrische auto's. De enige slijtage die telt is die aan het accupakket en die valt niet zomaar af te lezen aan de kilometerstand. Zelfs gokken naar de zogenaamde gemiddelde State of Health (SoH) blijkt kansloos.

Gemiddelden zeggen niks

Dat komt naar voor uit de eerste editie van de AVILOO Certified EV Battery Report, waarin de leverancier van accutests meer dan een half miljoen auto's met uiteenlopende kilometerstanden onder de loep nam. Wat hierin vooral opvalt is dat uitgaan van de gemiddelde SoH van auto's eigenlijk helemaal geen goed idee is. Zeker niet als ze meer kilometers gemaakt hebben.

Zo zou je er bijvoorbeeld vanuit kunnen gaan dat een Mini Cooper SE met 150.000 kilometer nog zo'n 87,11 procent van de originele accucapaciteit over heeft. Dat is immers het gemiddelde. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat de Cooper SE die jij op het oog hebt er lang niet zo goed bijstaat en nog maar 77,46 procent van zijn originele capaciteit overheeft. Andersom kan het ook positiever uitvallen en kan hij 93,85 procent SoH hebben.

Natuurlijk geldt bovenstaande niet enkel voor de Cooper SE, maar in zekere zin voor alle onderzochte modellen. Hierbij valt op dat vooral auto's met kleinere accupakketten meer problemen met het behouden van de accucapaciteit ondervinden naarmate ze meer kilometers afleggen. Het is een overduidelijk teken dat meer (snel)laadcycli leiden tot meer slijtage.

Meer kilometers is meer risico's

Wat er vooral blijkt is dat de gemiddelde SoH redelijkerwijs daalt naarmate de kilometers toenemen. Dat maakt kilometerstand toch enigszins een indicator van een gezond accupakket. Dat mag geen verrassing zijn. Waar dit onderzoek vooral op wijst is het feit dat de spreiding tussen de laagst en hoogst gemeten SoH ook aanzienlijk toeneemt. In het ergste geval kan er een gat van 13,5 procent tussen zitten, wat zich vertaalt in vele tientallen kilometers die ontbreken voor dagelijks gebruik, maar ook een heel andere waarde van de EV betekenen.

Mocht je dus zonder accutest een EV willen gaan kopen, dan is het sowieso verstandig om weg te blijven bij de auto's met een hogere kilometerstand. Het risico op een miskoop wordt immers groter met elke gereden kilometer.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover