Duitse Autobahn verliest liefhebbers, maar er is een oplossing!

Hoelang mogen we nog zonder snelheidslimiet rijden op sommige Duitse snelwegen? Als het aan het merendeel van de Duitsers ligt, komt er een landelijke snelheidslimiet. Het verbaast je niet dat die mening vooral heerst onder EV-rijders.

Uit een grootschalig representatief onderzoek in opdracht van de Duitse automobilistenclub ACV blijkt dat een meerderheid van de Duitse automobilisten inmiddels vóór een generieke snelheidsbeperking is. Toch valt er een enorm gat tussen rijders met een traditionele verbrandingsmotor en bestuurders van een elektrische auto. Maar liefst 68 procent van de E-automobilisten staat positief tegenover de invoering van een Tempolimit. Dat wil dus ook zeggen dat 32 procent het prima vindt om geen limiet te hebben. Onder bestuurders van auto's met een verbrandingsmotor ligt de steun voor een limiet op 57 procent.

De reden achter dit verschil laat zich makkelijk verklaren. Wie met 180 km/u over de linkerbaan knalt in een EV ziet de acculading immers als sneeuw voor de zon verdwijnen. Voor EV-rijders levert een snelheidsbeperking ook een rustiger wegbeeld, omdat er geen snellere brandstofauto's voorbij komen vliegen. Aangezien er steeds meer Duitsers bij komen die de overstap maken van een fossiele brandstofauto naar een EV komt het kantelpunt ook steeds dichterbij.

Nog meer verschillen tussen voor- en tegenstanders

De onderzoekers maken ook onderscheid tussen andere factoren dan alleen het type auto dat je rijdt. Zo is er een duidelijke 'gender gap': vrouwen zijn aanzienlijk vaker voorstander van een snelheidslimiet (64 procent) dan mannen (54 procent). Ook dat zal je vast niet verbazen. Er zijn dan ook meer mannen die de limietloze wegen goed gebruiken: 18 procent van de mannen geeft aan op een vrije Autobahn gebruikelijk sneller te rijden dan 150 km/u. Bij vrouwen ligt dat percentage op slechts 8 procent.

De Autobahn is veilig!

Een van de (drog)redenen die je vaak hoort tegen de Duitse snelweg zonder snelheidslimiet is dat het gevaarlijk is. De onderzoekers tonen aan dat dit onzin is. De officiële ongevalstatistieken van het Statistisches Bundesamt laten zien dat 56 procent van alle verkeersdoden in Duitsland op provinciale wegen vielen. De Autobahn was daarentegen verantwoordelijk voor slechts 10 procent van de fatale slachtoffers.

Ook het gevoel van veiligheid ligt op de Autobahn hoog. Maar liefst 74 procent van de ondervraagden geeft aan zich op de Duitse snelwegen veilig te voelen. Dertig procent bestempelt de Autobahn zelfs als het veiligste type weg in het hele land. Vooral mannen voelen zich er veilig (82 procent versus 68 procent van de vrouwen).

De oplossing?

De ACV waarschuwt er dan ook voor om de discussie over verkeersveiligheid niet plat te slaan tot een emotionele Autobahn-discussie. De automobilistenclub pleit niet voor een starre, landelijke limiet van bijvoorbeeld 120 of 130 km/u overal, maar voor “datagestuurde, route specifieke en variabele snelheidslimieten’’. Denk aan een lagere maximumsnelheid op gevaarlijke of drukke gedeelten en een hogere limiet op een vierbaans lange rechte weg. Zo blijft de Autobahn op rustige momenten bruikbaar voor de liefhebber, zonder dat de veiligheid op gevaarlijke punten in het geding komt. Iedereen blij, toch?

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