Onderzoekers komen tot pijnlijke conclusie over EV-branden

Voorstanders van elektrische auto's zullen dit waarschijnlijk ontkennen, maar er is een nogal groot probleem waar zelfs de slimste mensen nog geen oplossing voor hebben gevonden. Nee, we hebben het niet over laadpalen of accupakketten van een paar duizend euro. We hebben het over een EV die eenmaal in brand staat. Volgens een nieuw onderzoek bestaat er anno 2026 eigenlijk nog steeds geen écht goede manier om zo'n brand te blussen. En dat is best zorgwekkend.

De minst slechte oplossing

Onderzoekers van het Fire Safety Research Institute (FSRI) namen allerlei verschillende blusmethodes onder de loep. Speciale blusdekens, chemische toevoegingen aan bluswater en andere innovatieve technieken werden allemaal getest. De uitkomst? Die is niet zo best. Geen enkele methode blijkt de zogenoemde thermal runaway, de chemische kettingreactie in een lithium-ion-accu, daadwerkelijk te stoppen. De beste aanpak die we op dit moment hebben, is eigenlijk ook meteen de minst slechte: gewoon heel erg veel water.

En zelfs daar zetten de onderzoekers nog hun vraagtekens bij. Volgens hen is het gewoon volspuiten van een accupakket vooral een verspilling van water, omdat de chemische reactie er niet door zal stoppen. Sterker nog, in sommige gevallen kan water er juist voor zorgen dat accucellen die nog niet in brand stonden óók nog ontbranden. Lekker dan.

Daarom duurt het zo lang

Goed, dat verklaart wel meteen waarom je soms urenlang berichten leest over een brandende stekkerbak. Zodra een accupakket eenmaal in thermal runaway terechtkomt, kan de brandweer eigenlijk alleen maar kijken en de hele brand op z'n best beheersen. Echt stoppen is gewoon niet te doen. Vaak is het dus wachten tot de chemische reactie vanzelf uitdooft.

Een goed voorbeeld is de Tesla Semi die in 2024 in brand vloog. De brandweer had tienduizenden liters water nodig en een snelweg bleef zo'n vijftien uur afgesloten voordat de brand volledig onder controle was.

Minder vaak, wel lastiger

Voordat de anti-EV-brigade de champagne open trekt: de onderzoekers laten ook weten dat elektrische auto's minder vaak in brand vliegen dan benzine- of dieselauto's. En dat is iets waar natuurlijk al vaker onderzoek naar is gedaan.

Het probleem zit hem dus niet in de kans dat het kan gebeuren, maar wat er gebeurt als het misgaat. En juist dat punt is vervelend. Ondanks jaren onderzoek, allerlei slimme blusmiddelen en nieuwe technieken is de conclusie in ieder geval wel eenvoudig: er is eigenlijk nog steeds geen goede manier om een EV-brand te blussen.

Misschien is dat wel de opvallendste conclusie van het hele onderzoek. Dat er na al die jaren nog steeds geen fatsoenlijke oplossing is.

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