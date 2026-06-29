Onderzoekers: schakelen met handbak is goed voor je gezondheid!

De handgeschakelde nieuwe auto wordt met uitsterven bedreigd. Niet alleen door de komst van de EV, maar ook omdat steeds meer nieuwe automobilisten kiezen voor een rijbewijs voor auto’s met een automaat. Dat is slecht voor ons als autoliefhebbers, maar ook voor de gezondheid van de wereldbevolking.

Het onderzoek is gedaan door professor Ryuta Kawashima van de universiteit van Tohoku . Zijn claim to fame is dat hij de grondlegger is voor Nintendo’s Brain Training-puzzelspelletjes. Hij deed ook een neurowetenschappelijk (dus iets met hersenen) onderzoek naar het effect van schakelen met een handbak op het brein. Hieruit blijkt meer te gebeuren in je hoofd bij het roeren dan alleen wat vertier.

Het inschatten van de verkeerssnelheid, het intrappen van de koppeling, het handmatig schakelen en het doseren van het gaspedaal gebeurt allemaal tegelijk Daarmee activeer je de prefrontale cortex. Dit is het hersengebied dat verantwoordelijk is voor geheugen, aandacht en besluitvorming. Bij een auto die zelf de versnellingen kiest, wordt dit deel van de hersenen niet aangezet. Zo werkt het wel zelf schakelen als een soort training voor je brein.

Aan de hand van het breinonderzoek concludeert de wetenschapper dat regelmatig rijden in handgeschakelde auto’s een significant effect op het behoud van mentale gezondheid en cognitieve functies. Sterker nog, voor mensen op leeftijd zou het zelfs helpen om dementie te voorkomen. Dus mensen, allemaal zo lang mogelijk met een handbak rijden!

Via CarScoops