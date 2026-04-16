Onderzoekers vinden oplossing voor vol stroomnet: het failliete Lightyear!

We hebben het tegenwoordig alleen nog maar over de energiecrisis en dure benzine. Maar hoor jij nog iemand praten over het volle stroomnet? Vlak voor het uitbreken van de Iranoorlog raakten we er maar niet over uitgepraat en nu lijkt het niet of nauwelijks meer te bestaan.

Geloof het of niet maar dit probleem is er nog steeds. Daarom zijn er inventieve oplossingen nodig om het elektriciteitsnet een handje te helpen. Oplossingen zoals de VIPV, oftewel de Vehicle Integrated Photovoltaics. Of in gewone mensentaal, de al eerder afgeschreven zonneauto.

Het onderzoeksinstituut TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) verdedigt aan de hand van een studie van SolarMoves hoe belangrijk de brede inzet van zonneauto’s kan zijn. Op basis van uitgebreide praktijkdata — goed voor ruim een miljoen gereden kilometers — trekt TNO haar conclusies: de zonneauto is de toekomst van elektrisch rijden.

De resultaten zijn veelbelovend

Om maar een voorbeeldje te geven: uit de data blijkt dat EV’s in Centraal-Europa voor 55 procent van de tijd op zonnestroom kunnen rijden. In Zuid-Europa is dit aandeel zelfs 80 procent. Aan de zon ligt het dus niet.

Vooral in stedelijke omgevingen kan dat effect hebben. ‘’Afhankelijk van het gebruik kan het aantal laadmomenten met circa 40% gereduceerd worden, door een lagere behoefte aan externe energie. Voor automobilisten is dat financieel aantrekkelijk en het draagt daarnaast ook direct bij aan een lagere druk op het energienet’’, schrijft TNO.

En zo gaan de onderzoekers maar door: ‘’De studie concludeert dat ​​wanneer elk nieuw elektrisch voertuig tussen 2024 en 2030 VIPV krijgt, de totale netvraag in 2030 in Europa met 15,6 TWh kan verminderen. Dat is vergelijkbaar met wat ruim 2200 windturbines van 3 MW op het land in een jaar kunnen opwekken.’’ Uiteindelijk kan dit zich vertalen in een CO2-reductie van 1,8 Mton in 2030.

Ook in het transportsegment ziet TNO kansen. Door het grotere oppervlak van trucks en trailers kunnen zonnepanelen daar relatief meer bijdragen. Denk aan extra rijbereik voor elektrische vrachtwagens of het aandrijven van systemen zoals koeling, zonder dat daarvoor extra brandstof of netstroom nodig is.

Zijn er ook nadelen?

Toch plaatst TNO ook kanttekeningen. De opbrengst van zonnecellen blijft afhankelijk van gebruik, locatie en weersomstandigheden. Daarnaast is de technologie vooral interessant als aanvulling, niet als vervanging van laden via het elektriciteitsnet.

Ik kan ook nog wel wat minder fijne punten verzinnen. In het verleden zijn meerdere initiatieven gestrand. Bedrijven als Lightyear en Sono Motors wisten hun plannen uiteindelijk niet om te zetten in grootschalige productie. Daarmee kan ik me voorstellen dat het vertrouwen in het concept bij investeerders en consumenten niet per se is gegroeid.

Hoewel er nog partijen actief zijn, blijft het onzeker of de technologie commercieel levensvatbaar wordt. Het succes hangt niet alleen af van techniek, maar ook van kosten, regelgeving en acceptatie door de markt.

De volgende stap

Volgens TNO ligt de bal deels bij overheden en beleidsmakers. Denk aan het opnemen van zonne-opwek in testcycli, het ontwikkelen van standaarden en mogelijk fiscale stimulering. Daarmee zou de technologie een eerlijkere kans krijgen. De onderzoeksresultaten zijn behoorlijk indrukwekkend, maar of dat genoeg is voor een tweede ronde zonneauto’s? Ik moet het nog zien.