Onderzoekers waarschuwen: pas op met een tweedehands PHEV!

Er was een oorlog in het Midden-Oosten voor nodig, maar het is Donald Trump gelukt: de tweedehands EV- en PHEV-verkoop komt op gang door de dure benzineprijzen. Niet alleen hier, maar wereldwijd! Daarom staan nu veel mensen voor de vraag: wat kan ik het beste doen, een PHEV of EV kopen?

Een minstens zo belangrijke vraag die je jezelf dan moet stellen, is: hoe goed is de batterij nog van zo’n gebruikte auto met elektromotor? Een grootschalig Brits onderzoek probeert hierop het antwoord te geven. Wat blijkt? De accu van een plug-in hybride verslijt over het algemeen sneller én onvoorspelbaarder dan die van een volledig elektrische auto.

Het onderzoek

De studie is gedaan door het Britse batterijbedrijf Generational. Het onderzoeksteam houdt de batterijgezondheid bij aan de hand van de Battery Performance Index. Auto’s die aan de lijve werden ondervonden, zijn 1.000 plug-in hybrides tegenover 1.000 volledig elektrische auto's gezet.

De resultaten

De gemiddelde cijfers lijken op het eerste gezicht geruststellend: de PHEV-accu's hadden gemiddeld nog 94,27 procent van hun oorspronkelijke capaciteit over, tegenover 94,94 procent bij de pure EV's. Een verwaarloosbaar verschil, zou je denken. Totdat je in de details duikt.

Het echte gevaar schuilt in de uitersten. Uit de data blijkt dat maar liefst 4,7 procent van de onderzochte plug-in hybrides al onder de kritieke grens van 85 procent batterijcapaciteit was gezakt. Bij de volledig elektrische auto's was dat slechts 1,5 procent. Koper van een tweedehands PHEV lopen dus ruim drie keer zoveel risico op een 'versleten' accu.

Waarom slijt een PHEV-accu anders?

Volgens de baas van Generational, Oliver Phillpott, ligt het grotere verschil bij PHEV’s door de bestuurders van deze auto’s: ‘’Terwijl de ene PHEV-eigenaar vrijwel alleen op de brandstofmotor rijdt en de accu negeert, gebruikt de ander de auto juist als een pure EV."

Bij een volledig elektrische auto móét de bestuurder wel nadenken over een gezonde laadroutine, omdat er simpelweg geen benzine- of dieselmotor is om op terug te vallen. Daarnaast wordt de relatief kleine accu van een PHEV veel zwaarder belast: hij moet vaker volledig leeg gereden worden en vaker tot de volle 100 procent worden opgeladen om een beetje actieradius te bieden.

De oplossing: SoH

Het probleem voor de occasionkoper is dat je aan de buitenkant niets ziet. Twee plug-in hybrides van hetzelfde bouwjaar met exact dezelfde kilometerstand kunnen een totaal verschillende batterijstatus hebben. Het advies is dan ook helder: koop nooit blind een gebruikte plug-in hybride.

Wat je wel altijd moet doen: een SoH opvragen. SoH staat voor State of Health. Dit is een rapport dat uit een accumeting komt. Aan de hand van dit rapport kun je zien hoe gezond de accu in de PHEV nog is.

Via Autobild