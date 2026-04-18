De kosten voor de 1e beurt van de Porsche 911 die ik ongezien kocht

In de Autoblog Garage hebben we het ook over onze eigen auto’s. Natuurlijk is het leuk om iets van een importeur te lenen voor een langere tijd, soms is dat ook nuttig. Het is echt andere koek als het met eigen geld en voor eigen risico is.

En risico nemen, dat deed ik. Ik rijd inmiddels een half jaar rond in een Porsche 911 Carrera S van het type 997.1, een 2007-er met 355 pk en 150.000 kilometer op de klok. Ik kocht hem vorig jaar in Hamburg, ongezien, op basis van foto's en een advertentie. Geen aankoopkeuring. Where's the fun in that.

Dit is het verhaal van wat er allemaal mis was.

De eerste indruk

Omdat ik zelf te lui ben/ niet genoeg Duits spreek/ te onhandig ben om het allemaal zelf te regelen, had ik het aankoopproces (deels) uitbesteed. De Porsche 997 kwam dus als eerste bij Bart van BMWTouringKopen binnen.

Zijn conclusie: nette auto, mooi interieur, een spuitbeurt aan één zijde maar verder prima. Vooralsnog geen drama.

De eerste keer dat ik er zelf in reed was met Martijn, de collega die zijn M140i bijhoudt in de Autoblog Garage. Eerste indruk: rijdt strak, voelt goed aan, wel wat veel uitlaatgeluid. Of dat een modificatie was of een lek wist ik op dat moment niet.

De papierperikelen

Het meeste gezeik zat niet in de auto zelf maar in de administratie eromheen. Er was geen APK-bewijs meegeleverd, terwijl een buitenlandse APK bij registratie in Nederland gewoon geldig is als je de papieren hebt. Die hadden we dus niet.

Ekrem van de Baangarage in Rotterdam heeft de APK gedaan. Ekrem is een Porsche-liefhebber met altijd leuke auto's in zijn zaak. Bij de keuring bleek ook meteen wat er met de uitlaat aan de hand was: lek. Niet gemodificeerd, gewoon kapot. Het flexibele deel was aan het einde van zijn levensduur. Met een tijdelijke fix kom je in Nederland dan legaal (ja echt) door de APK, maar er moest wel iets mee gebeuren.

De onderhoudsbeurt

Na de APK-perikelen ging de auto naar Porsche Classic Center Gelderland. Naast het reguliere Porsche Centrum runt eigenaar Mark Wegh een aparte afdeling voor klassiekers en youngtimers, waar de 997 inmiddels ook onder valt. Andere werkwijze, aangepaste tarieven. Je gaat er iets minder failliet aan dan bij het reguliere dealernetwerk. Maar goed, die fantastische collectie van Mark Wegh betaalt zichzelf niet he en ik mocht er laatst weer een keer kijken.

Aangezien ik niet precies kon achterhalen wat er wanneer voor het laatst was gedaan aan de auto, hebben we in overleg een kleine onderhoudsbeurt gedaan. Olie vervangen met 0W-40 van Mobil One, nieuw oliefilter, interieurluchtfilter, remvloeistof verversen, ruitenwissers, en airco-onderhoud inclusief druktest. De accuconditioner is gecontroleerd en was in orde. De rekening: 1.007 euro en 6 cent. Niet weinig voor een kleine beurt, maar het is een Porsche bij een Porsche-dealer, en dat weet je van tevoren.

Het pompje en het knopje

Voor zover ik weet, deden de ruitensproeiers tijdens de eerste rit(ten) het wel. Daarna weigerde die in alle staten, maar de ruitenvloeistofpomp bleek niet snel genoeg leverbaar, dus ik ben er later nog een keer speciaal voor teruggegaan. Tegelijk is het knopje van de kofferbakontgrendeling in het interieur vervangen, dat ook niet meer betrouwbaar werkte. Samen: 448 euro en 91 cent. Voor een pompje, een knopje en wat arbeid.

De wielboutjes zijn ook gecorrodeerd en moeten worden vervangen. Een nieuw setje kost zo'n 90 euro en ze zijn inmiddels binnen.

De uitlaat

Die uitlaat moest dus worden aangepakt. Een originele nieuwe demper voor de 997 bestellen is zo duur dat de vergelijking met een orgaandonatie al snel opkomt. Ik heb er niet eens op gezocht. Als je toch iets moet doen, kun je net zo goed ook iets verbeteren.

Bij CT Automotive in Breda was het plan een klepuitlaat te monteren, zodat je zelf kunt kiezen wanneer het wat harder klinkt. Maar die bleek uiteindelijk niet te passen op de 997. Dus voorlopig twee andere dempers gemonteerd die een voller en aangenamer geluid geven dan de originele lekkende situatie. Op de snelweg vraag ik me soms nog af of het niet net iets te aanwezig is. Dus ik gok dat ik er toch nog weer een uitlaat met klep inkomt.

Wat ik er zelf aan heb toegevoegd

Naast de reparaties heb ik ook twee dingen laten doen die ik gewoon wilde hebben, los van wat er kapot was.

Cruise control: de auto had die niet standaard. Achteraf ingebouwd voor 425 euro en 84 cent. Op de A2 met de veertien kilometer lange trajectcontrole is het gewoon fijn als je niet voortdurend op de snelheidsmeter hoeft te letten.

En de PCCM Plus. Het navigatiesysteem dat origineel in de 997 zit is een tijdscapsule uit 2007. Prachtig als museumstuk, niet meer bruikbaar als navigatie. Porsche levert de PCCM Plus als retrofit voor de 996, 997, Boxster 986 en 987, en de eerste generatie Cayenne. Je krijgt een touchscreen, Apple CarPlay en een werkend navigatiesysteem. Ik heb dit eerder ook laten doen in de 996 en was er tevreden over. PCCM+ staat in de Porsche webshop voor 1.668 euro, de installatie komt er nog bij.

De eindbalans

Even alles optellen. De daadwerkelijke gebreken en het eerste onderhoud: de beurt bij Porsche Classic Center Gelderland (1.007 euro), de ruitensproeierpomp en het kofferbakknopje (449 euro), en de uitlaat bij CT Automotive. De wielboutjes nog te doen voor zo'n 90 euro. Alles bij elkaar ongeveer 2.256 euro.

De andere zaken zoals cruise control (426 euro) en PCCM Plus (1.668 euro plus installatie) zet ik er voor de volledigheid bij, maar tel ik niet mee. Dat zijn geen onverwachte tegenvallers maar gewoon keuzes.

Valt de schade mee? Ja, eigenlijk wel.

Ik kocht de Porsche 911 Carrera S van de foto’s en de beschrijving. De motor loopt goed, de auto rijdt strak, en er is geen teken van de grote problemen waar 911-kopers altijd een beetje bang voor zijn. Dat kan morgen anders zijn. Maar vooralsnog: goed gegokt.

Wordt vervolgd.