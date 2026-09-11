Onlogisch: Temu Range Rovers gaan Duits aanvoelen

Chinese autobouwer Chery heeft de smaak helemaal te pakken. De 'Temu Range Rovers' die het merk in Europa op de markt heeft gebracht gaan als warme broodjes over de toonbank. En daarom wordt daar nu flink op doorgepakt.

Eerder deze week claimde Range Rover nog dat het helemaal niet bang is dat Chinese automerken met hun kopieergedrag klanten stelen. Het lijkt erop dat ze bij Chinese fabrikant Chery daar net iets anders over denken. De modellen die het onder de merken Jaecoo en Omoda op de Europese markt heeft gelanceerd lijken niet alleen op de producten van de Britse fabrikant, ook trekken ze klanten aan die ooit hoopten om hun kont te parkeren in een echte Range.

Meer succes smaakt naar meer

Het is niet voor niets dat de Chinese auto's de koosnaam 'Temu Range Rover' toebedeeld hebben gekregen. Het design en de aantrekkingskracht daarvan spelen waarschijnlijk een enorme rol in het succes wat de auto's doormaken, vooral in het Verenigd Koninkrijk, waar Chery binnen een jaar tijd 4,3 procent marktaandeel mee wist te winnen met ruim 53.000 verkochte Jaecoo 7's. In Nederland loopt het iets minder storm, maar het gaat alles behalve slecht met ruim 3.000 verkochte vierwielers tot nu toe. Er zijn nieuwkomers op de markt die zulke cijfers zelfs na jaren van activiteit niet halen.

Om ervoor te zorgen dat de Omoda's en Jaecoo's geen toevalstreffers zijn, zet het Chinese moederbedrijf hard in op 2027. Het geeft aan dat er nog meer auto's aan gaan komen. Startend bij de Britse huishoudens, begint het een nieuw offensief met de Tiggo X. Dat is wederom een SUV met als nieuwigheid dat hij er ook als volledig elektrische variant zal komen.

De Tiggo X is een redelijk nieuwe SUV die het levenslicht tijdens de Autoshow van Beijing van dit jaar zag. Het is een vijf meter lange, nogal hoekige verschijning die volgens Chinese media in de eerste plaatst als PHEV aangeboden zal worden. Deze variant heeft een vermogen van zo'n 476 pk en een volledig elektrische actieradius van ongeveer 200 CLTC-kilometers. Dat komt neer op zo'n 150 tot 160 Europese WLTP-kilometers.

Het ultieme doel is Duits aanvoelen

Chery heeft overigens een duidelijk doel: de auto's van het merk moeten op alle vlakken Duits gaan aanvoelen. Niet alleen vanuit het kwaliteitsoogpunt, maar ze moeten ook vooral in rijgedrag erg Duits gaan gedragen. Volgens het merk is het een belangrijk deel van de indruk die mensen van het merk krijgen. Als ze als een Duitser rijden, dan wordt het daar ook mee geassocieerd. Het ziet het dus als uitdaging om dit zo goed mogelijk te imuteren.

De grootse plannen zijn vooralsnog enkel voor het Verenigd Koninkrijk aangekondigd, maar zullen ongetwijfeld ook op korte termijn hun weg naar ons grondgebied maken. Chery is immers hard op weg met uitbreiden op het Europese continent en heeft bijvoorbeeld recentelijk de Franse stranden bestormd.

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