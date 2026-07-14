Ontwerper van de Bugatti Chiron bouwt eigen hypercar met 6,5-liter V12!

In een tijd waarin de auto-industrie in rap tempo elektrificeert, kiest auto-ontwerper Sasha Selipanov voor een tegenoffensief. De man wiens potlood onder andere de Bugatti Chiron schetste, heeft onder zijn eigen merk Nilu27 een hypercar gepresenteerd. Geen hybride-ondersteuning, geen turbo's en geen overbodige digitale schermen, maar een atmosferische V12, een handbak, echte tellers en vleugeldeuren.

Wie?

Voor wie de naam Alexander Selipanov (in de autowereld beter bekend als 'Sasha') niet direct een belletje doet rinkelen: zijn portfolio leest als het verlanglijstje van elke autoliefhebber. Na in het wereldje te zijn gerold via Mazda en Volkswagen zette hij de eerste pennenstreken voor de Lamborghini Huracán. Daarna was als hoofd van Bugatti’s ontwerpafdeling verantwoordelijk voor het design van de Chiron.

Selipanov (rechts) met een fan

Na een tussenstop bij Genesis met wat conceptauto’s vertrok hij naar Koenigsegg, waar hij als designchef de adembenemende Gemera en de retro-moderne CC850 ontwierp. In 2023 besloot hij samen met zijn vrouw Inna de corporate autowereld achter zich te laten om hun eigen designstudio, Hardline27, op te richten. Een jaar later werd daaruit hun eigen hypercar-merk geboren: Nilu27, wat een samenvoeging is van de namen van zijn dochters Nica en Lucia. De 27 verwijst dan weer naar het racenummer van F1-legende Gilles Villeneuve.

De hypercar en diens V12-krachtbron

Selipanov kan nog zoveel tijd in de ontwerpstudio hebben doorgebracht, het absolute pronkstuk blijft de motor. Ontwikkeld in nauwe samenwerking met de experts van Hartley Engines uit Nieuw-Zeeland, is dit een atmosferische 6,5-liter V12 met een 'hot V'-lay-out en een cilinderhoek van 80 graden. Bij een 'hot V' zijn de in- en uitlaatzijde omgedraaid: de uitlaatspruitstukken lopen door het midden van de 'V' omhoog. Dit mondt aan de achterzijde uit in een kunstwerk van een 12-in-1 3D-geprint Inconel uitlaatsysteem.

Oorspronkelijk mikte het team op een toch al astronomische 1.069 pk. Echter, tijdens de allereerste dyno-test van de fysieke motor bleek de V12 nóg krachtiger dan op papier was berekend. De motor klimt moeiteloos door naar een angstaanjagende rode lijn van 11.000 toeren per minuut. Benieuwd hoe die mechanische symfonie klinkt? Luister en huiver bij de allereerste start op de dyno.

Anti-digitaal!

Met Nilu wil Selipanov een statement maken tegen de "steriele, digitale en geëlektrificeerde" trend in de huidige autowereld. De auto is ontworpen om de bestuurder weer écht te laten voelen wat autorijden is. Naast de gillende V12 is de auto dan ook uitgerust met een handgeschakelde zevenversnellingsbak met een open schakelrooster. In het interieur vind je bovendien zo goed als geen schermen; vrijwel alles wordt analoog en mechanisch bediend.

De productieplannen van Nilu27 beginnen uiterst exclusief. Het merk wil maar 15 stuks van de niet-straatlegale hypercar bouwen. Later moet er ook een variant komen met kentekenplaten. Dat moeten er dan 54 stuks worden. Die willen we wel een.

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