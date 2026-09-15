Overheid trekt meer geld uit om bruggen en wegen op te knappen, maar veel te weinig

Decennialang heeft de overheid vooral geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe infrastructuur, maar de oude infrastructuur opknappen, ho maar. Dat vonden de verkeersministers nooit zo interessant. Pas nu de bruggen letterlijk op instorten staan, begint de politiek een beetje wakker te worden.

Vandaag, tijdens Prinsjesdag, blijkt dat de overheid toch maar eens extra geld gaat uittrekken voor het onderhoud van infrastructuur. Tot en met 2040 wordt er 5,1 miljard extra toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds en daarvan is 1,5 miljard bestemd voor – jawel – groot onderhoud aan onze infrastructuur.

Als je 1,5 miljard op je bankrekening hebt staan is het veel, maar voor dit soort zaken is dat helemaal niet zo veel geld. Alleen de renovatie van de Van Brienenoordbrug kost bijvoorbeeld al 1,5 tot 2 miljard. Nu was dat ook een idioot dure klus, maar dat terzijde. Om de infrastructuur écht op orde te krijgen moet er gewoon nog veel meer geld bijkomen. Dan moet je denken aan tientallen miljarden.

Schrale troost

De Mobiliteitsalliantie – waar onder meer de ANWB en de RAI Vereniging bij aangesloten zijn – luidt dan ook de noodklok. Volgens hen staan we “nog steeds aan de rand van een infracrisis”. Zij pleiten voor een structurele aanpak. Transport en Logistiek Nederland is ook helemaal niet blij en noemt de 1,5 miljard die wordt uitgetrokken “een schrale troost”.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft zelf ook wel door dat dit te weinig is. Ze schrijven namelijk: “de opgave is groot en de middelen zijn beperkt”. Minister Karremans is daarom alle projecten opnieuw tegen het licht aan het houden om te kijken wat er nu echt prioriteit nodig heeft. Met andere woorden: er wordt wéér van alles uitgesteld. En als we dingen blijven uitstellen, zullen de problemen met de infrastructuur zich alleen maar op blijven stapelen. Met alle gevolgen van dien.

Foto: European Roads, via Flickr

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