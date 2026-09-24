Nederlandse betaalbare EV's verdwijnen massaal naar het buitenland

Nederland wil natuurlijk niets liever dan dat iedereen elektrisch rijdt. Daar zijn in het verleden zelfs miljoenen euro's subsidie tegenaan gegooid. Alleen hebben we blijkbaar één detail over het hoofd gezien: sommige van die betaalbare EV's blijven helemaal niet in Nederland. Sterker nog, een opvallend groot deel staat inmiddels vrolijk ergens in het buitenland op de oprit.

Bijna een kwart is gevlogen

Volgens onderzoek van Autozoweg.nl is van de volledig elektrische auto's met een nieuwprijs tot 45.000 euro die in 2020 in Nederland op kenteken zijn gezet inmiddels zo'n 23,8 procent geëxporteerd. Even ter vergelijking: van alle auto's uit 2020 in ongeveer dezelfde prijsklasse is slechts 8,4 procent naar het buitenland vertrokken.

Een EV uit die prijsklasse heeft dus bijna drie keer zo vaak een enkeltje buitenland gekregen. En hoe nieuwer de auto, hoe kleiner het aandeel dat alweer is vertrokken. Van de EV's uit 2021 is 10,1 procent geëxporteerd, bij 2022 gaat het om 3,8 procent en bij 2023 nog maar 2,5 procent.

Dat klinkt nogal flink, maar er zit dus wel een logische verklaring achter. Voor auto's die subsidie kregen, gold een verplichting om bij verkoop binnen drie jaar een deel van die subsidie terug te betalen. De oudste gesubsidieerde auto's zijn ondertussen van die verplichting af.

Miljoenen aan subsidie de grens over

Goed, volgens de analyse zijn tot nu toe 14.505 auto's uit deze groep geëxporteerd. Op basis van het geschatte aandeel gesubsidieerde auto's zou daarmee ongeveer 9,2 miljoen euro aan subsidie zijn mee verhuisd naar het buitenland. Daarvan heeft ongeveer 6,6 miljoen euro betrekking op auto's waarvan de terugbetaaltermijn inmiddels is verstreken.

Volkswagen is daarbij de absolute exportkampioen met 4.061 auto's. Hyundai volgt met 1.897 exemplaren, daarna Kia met 1.274, Peugeot met 1.161 en MG met 1.019.

Dus eigenlijk: Nederland heeft een subsidiepotje geopend om elektrisch rijden lekker betaalbaar te maken en een deel van de auto's heeft vervolgens besloten internationaal te gaan. Lekker geregeld weer.

En we gaan gewoon weer subsidiëren

Ondertussen staat er alweer een nieuwe regeling klaar. Huishoudens met een verzamelinkomen tot 27.533 euro zouden maximaal 6.000 euro subsidie kunnen krijgen voor een gebruikte stekkertrekker. Bij een inkomen tot 35.793 euro gaat het om maximaal 4.000 euro.

Daarvoor moet een oude benzine- of dieselauto worden gesloopt en mag de gebruikte EV nieuw maximaal 60.000 euro hebben gekost. Die regeling moet nog dit jaar opengaan.

Alleen ontbreekt in die heel berg plannen een belangrijke vraag: hoe lang moet die gesubsidieerde auto eigenlijk in Nederland blijven? Want als daar geen stevige termijn aan wordt gekoppeld, wordt datzelfde trucje gewoon weer opnieuw gedaan.

Nederland betaalt, het buitenland rijdt. De subsidie rijdt in ieder geval lekker mee.

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