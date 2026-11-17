Er rijden opeens opvallend veel BN-ers in een Chinese auto. Rob Geus stapte in een Jaecoo, Edwin van der Sar in een Chery en Giovanni van Bronckhorst in een BYD. Je zou bijna denken dat ze gesponsord worden. Nu is wederom een BN-er die aan de Chinees gaat.

Niemand minder dan Ferri Somogyi heeft de sleutels in ontvangst genomen van een Zeekr. Hij is vooral bekend vanwege het feit dat hij al 29 seizoenen in Goede Tijden, Slechte Tijden te zien is. Tevens is hij mede-eigenaar van ShoutOut, het platform waar BN’ers op ietwat gênante wijze een extra zakcentje proberen te verdienen door videoboodschappen te verkopen. Daarnaast is hij ook nog actief als DJ, dus Ferri is van alle markten thuis.

Enfin, hij heeft nu dus een nieuwe wagen: een Zeekr 7 GT. Dit deelt hij met zijn 97.000 volgers op Instagram. Aangezien de naam van de dealer duidelijk wordt genoemd én achterop de auto staat, mogen we aannemen dat hij een leuk dealtje heeft gesloten. Een kentekencheck leert ons dat de auto geregistreerd staat als leaseauto, dus Ferri heeft ‘m sowieso niet gekocht.

Groen en RWD

Eerlijk is eerlijk: de Zeekr 7 GT is fraaie wagen om te zien, zeker in deze groene kleur. We kunnen wel een aantal Europese auto’s opnoemen die er minder strak uitzien. Het gaat hier om de achterwielaangedreven variant, met 421 pk. De catalogusprijs van deze specifieke auto is € 54.490.

Of het ook een goede auto is? Leuk dat je het vraagt. Wouter heeft met Zeekr 7 GT gereden, maar was niet onverdeeld positief. Dat was wel de AWD-versie met 646 pk, dus niet alle kritiekpunten zijn van toepassing op de instapper. Sterker nog: dat is misschien wel de betere keuze.

Ferri Somogyi heeft het sowieso beter voor elkaar dan Giovanni van Bronckhorst, want die moet voor lul rijden in een BYD Dolphin G.