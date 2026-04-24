Ook dieven kunnen de benzine niet meer betalen

Het eerste kwartaal zit er al weer even op en dat betekent de eerst cijfers van Q1!

En dat betreft natuurlijk niet alleen verkoopaantallen, maar ook bijvoorbeeld de cijfers van de autodiefstallen. Ook het dievengilde kan kennelijk de benzine niet meer betalen want in de eerste drie maanden van 0226 werden er namelijk 9 procent minder auto's ontvreemd dan in dezelfde periode in 2025.

Dat waren dan toch nog altijd wel 1.893 auto's tegen 2.083 vorig jaar. Dat blijkt uit een recente analyse van politiedata door vergelijkingswebsite Overstappen.nl.

Hoofdstad Amsterdam is koploper

Nu wil reservaat Amsterdam natuurlijk graag overal koploper in zijn, in dit geval kunnen we ons voorstellen dat het niet persé van ze had gehoeven. Toch steekt ons hoofdgehucht er met kop en schouders bovenuit. In het eerste kwartaal van 2026 werden er in totaal 220 voertuigen gejat. Elf stuks minder dan vorig jaar, maar toch nog wel een heleboel.

Nederland telt in totaal 342 gemeenten en in 72 daarvan zijn er helemaal geen auto's onvrijwillig van eigenaar gewisseld. De algemene trend is dus naar beneden, maar in een stad als Nijmegen is het aantal autodiefstallen juist toegenomen. In de Waalstad steeg het aantal van 34 in 2025 naar 43 stuks in 2026, een toename van 26 procent. Daarmee valt Nijmegen nog net buiten de top vijf.

Voor de volledigheid hieronder de top vijf van gemeenten met de meeste autodiefstallen.

Gemeente Autodiefstallen Q1 2026 Autodiefstallen Q1 2025 Amsterdam 220 231 Rotterdam 124 125 Den Haag 82 106 Utrecht 54 64 Eindhoven 45 60

Diefstal uit/vanaf auto toegenomen

Uit dezelfde politiedata blijkt wel een toename van diefstal uit of van de auto. Denk daarbij aan spullen uit de auto, maar ook aan bijvoorbeeld spiegels en airbags. Waar in het eerste kwartaal van 2025 nog 9.800 incidenten werden geregistreerd stopte de teller op 9.999 incidenten precies. Nog net onder de tienduizend dus! Een stijging van twee procent.

Ook hier staat de gemeente Amsterdam met stip op nummer 1. Met 1.353 incidenten is er overigens wel sprake van een daling van bijna twintig procent ten opzichte van een jaar eerder, toen werden er nog 1.688 incidenten geregistreerd. Ook van deze cijfers hebben we voor jullie een top vijf:

Gemeente Diefstal uit/vanaf auto Amsterdam 1.353 incidenten Rotterdam 1.172 incidenten Utrecht 1.078 incidenten Den Haag 623 incidenten Eindhoven 219 incidenten

Valt er ons dan nog wat op? Nou deze twee lijstjes bevatten allebei precies de vijf grootste steden van Nederland. Dus eigenlijk een hele logische top vijf. Als de stad heel groot is zullen er dus ook in absolute aantallen veel incidenten zijn. Dus die aantekening moet wel even gemaakt.

Welk model auto het meest gestolen is, is voer voor een lijstje later in het jaar.