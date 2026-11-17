Tesla liep helemaal voorop als het ging om geavanceerde rijassistentie. Maar ook de wat meer traditionele merken laten hun auto's steeds meer taken uit handen van de bestuurder te nemen. Mercedes zet namelijk zijn volgende stap in de wereld van autonoom rijden met MB.DRIVE ASSIST PRO. Dat klinkt veelbelovend!

Mercedes doet een stapje extra

Het nieuwe systeem van de Duitse autobouwer gaat onder de naam MB. DRIVE ASSIST PRO en zorgt er dus voor dat jij op bepaalde wegen lekker je handjes van het stuur kan halen. Daarnaast zou de auto ook zelf kunnen accelereren, afremmen en van rijstrook kunnen wisselen. Dat trucje kennen we ondertussen wel, maar er komt nog meer.

Want ook wanneer jij de snelweg verlaat kan de auto jou helpen. Zo kan het ding jou helpen met het kiezen van de juiste rijstrook of met invoegen, afslaan bij kruispunten en stoppen of vertrekken bij stoplichten. Dat is voor zo'n systeem vrij uitgebreid en gaat dus ook een stapje verder dan veel andere snelwegassistenten die ermee kappen zodra jij de snelweg verlaat. Of je dit nou allemaal ook echt nodig hebt is weer een ander verhaal.

Mercedes gebruikt 27 sensoren: tien camera's, vijf radarsensoren en twaalf ultrasone sensoren. Die houden de omgeving in de gaten en verzamelen informatie over wegmarkeringen, verkeersborden en andere weggebruikers. Een computer verwerkt al die sappige gegevens en combineert ze vervolgens met de navigatieroute. Zo kan de auto zelf van rijstrook wisselen, op tijd voorsorteren en afremmen voor verkeerslichten.

MB. DRIVE ASSIST PRO is dus best indrukwekkend, maar valt nog steeds onder Level 2-autonomie. Dat betekent dus dat jij als bestuurder nog gewoon verantwoordelijk bent. Je kan dus prima zonder handen rijden wanneer dat mogelijk is, maar je moet ten alle tijden je ogen op de weg houden en altijd kunnen ingrijpen.

Voorlopig is de rijassistent alleen nog beschikbaar in Amerika. De eerste klanten kunnen waarschijnlijk dit jaar nog met het systeem spelen. Wel alleen in Californië. Daar werkt het systeem op geschikte snelwegen en een aantal aansluitende verkeerssituaties. Begin 2027 komt een uitgebreidere versie naar de VS. Of en wanneer het systeem naar Europa komt is nog niet duidelijk.

Niet alleen voor de duurste modellen

Wat mooi is aan het systeem, is dat Mercedes het niet puur voor de duurste modellen heeft gereserveerd. Want ook de elektrische CLA uit 2026 heeft de nodige hardware aan boord. En naast de CLA komen ook de elektrische GLC, S-Klasse, GLE en GLS van modeljaar 2027 in aanmerking.

Over die hardware gesproken, dat is wel een must. Als jouw auto over de juiste hardware beschikt kan de functie via een software-update worden geactiveerd. Daarnaast is het systeem ook niet gratis. Mercedes wil gewoon lekker met abonnementen werken die je per maand, jaar of voor drie jaar af zou kunnen sluiten. De prijzen zijn nog niet duidelijk.

Ook BMW speelt met eigen variant

Ook BMW zit niet stil op het gebied van geavanceerde rijassistentie. De autobouwer werkt aan Symbiotic Drive, ook een soort van eigen versie van Tesla's Full Self-Driving. Deze techniek zou in 2027 in Duitsland beschikbaar worden. De BMW kan dan met behulp van actieve routebegeleiding onder meer zelf afslaan, van rijstrook wisselen en rotondes nemen.

Net als bij het systeem van Mercedes gaat het voorlopig om Level 2-assistentie. De bestuurder moet dus gewoon blijven opletten en blijft verantwoordelijk voor de auto. BMW wil de functie beschikbaar maken voor onder meer de nieuwe iX3, iX4, 3 Serie, 7 Serie en X5. Na Duitsland moeten ook andere landen volgen.