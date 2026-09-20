Ook dit kwam jullie tegen op vakantie!

Het is weer voorbij, die mooie zomer, dus het is de hoogste tijd voor deel 2 van jullie vakantiespots. Medio augustus hadden we al een eerste bloemlezing van mooie vakantiespots online gezet, nu hebben we weer een gevarieerde selectie aan spots voor jullie uitgezocht.

Spotter: @GulliNL

Locatie: Barbizon, Frankrijk

@GulliNL was deze zomer in het pittoreske Barbizon, onder de rook van Parijs. Dit dorpje staat niet bekend als spottersparadijs, maar toch kwam Gulli daar een heuse Testarossa tegen. Dat leverde leuke vakantiekiekjes op. Volgens de spotter is het ook nog eens een puntgaaf exemplaar.

Spotter: @escher93

Locatie: Cannes, Frankrijk

Cannes is wél een spottersparadijs, maar zelfs voor Cannes-begrippen is een Bugatti W16 Mistral een topspot. Dit is een model dat we nog maar nauwelijks hebben gezien op Autoblog Spots. Van deze open Bugatti op Chiron-basis zijn er ook maar 99 gebouwd. Bijzonder detail: dit exemplaar komt helemaal uit Canada.

Spotter: @wouter070

Locatie: Florence, Italië

@wouter070 was in Florence en spotte daar deze schoonheid, die moederziel alleen op een plein in Florence geparkeerd stond. Wat is nou een mooiere setting om een klassieke Alfa tegen te komen? De auto in kwestie is een Giulia SS uit 1964. Dit is de doorontwikkeling van de Giulietta SS, met een groter 1,6 liter blok. Van deze Alfa zijn maar 1.400 exemplaren gebouwd.

Spotter: @destroyer_gt

Locatie: Furkapas, Zwitserland

Als je een stop maakt bij het beroemde hotel Belvédère op de Furkapas, is de kans groot dat je dikke auto’s tegenkomt. Toch sta je even raar te kijken als er opeens een Koenigsegg opduikt. Dat overkwam @destroyer_gt tijdens zijn vakantie. Eindelijk eens een hypercar die de echte rijderswegen opzoekt, in plaats van alleen maar stapvoets door Londen of Monaco te rijden.

Spotter: @RangeRoyce

Locatie: Tsjechië

Auto’s van het kaliber Aventador SVJ of 488 Pista wil je het liefst in een gesloten trailer vervoeren, maar in Tsjechië kijken ze niet zo krap. @RangeRoyce kwam deze dikke supercars gewoon tegen op een doodnormale oprijwagen met aanhanger. Gelukkig maar, want anders had hij geen foto kunnen maken.

Spotter: @JarneR2010

Locatie: Zürich, Zwitserland

Van alle 911-varianten die je kunt spotten, is de Carrera RS 2.7 toch wel een van de gaafste. Jarne kwam deze legendarische Porsche tegen in het Zwitserse Zürich. Nu is het altijd de vraag of het een echte Carrera RS is, maar gezien de locatie en de Rallye Monte Carlo-sticker gaan we daar even wel van uit. Hoe dan ook: dit is een zeer fraaie auto om te zien in het straatbeeld.

Spotter: @O-plaat

Locatie: Sardinië, Italië

Een leuke spot hoeft niet duur te zijn. @O-plaat kwam ergens in Sardinië deze Lancia Fulvia tegen. Een auto die veel beter past in het Italiaanse straatbeeld dan welke moderne auto ook. De Fulvia Berlina is in grote aantallen gebouwd (bijna 200.000 zijn er van de band gerold), maar toch kom je deze auto niet vaak meer tegen.

Voordat we het hoofdstuk vakantiespots definitief afsluiten, hebben jullie nog één artikel van ons te goed: een overzicht met auto’s waar jullie zelf mee op vakantie gingen. Heb je zelf een leuke auto waarmee je op pad bent geweest of heb je een dikke auto gehuurd? Je kunt de foto’s nog uploaden om uitgelicht te worden in dit artikel. En mocht je nog vakantiespots op de plank hebben liggen, dan zijn die natuurlijk ook nog altijd welkom op Autoblog Spots! Dit is je laatste kans om kans te maken op een Autoblog-strandlaken.

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