Ook dit land gaat de verzonken deurgrepen verbieden

Je zou zeggen dat je na een dodelijk incident, misschien twee, eens actie gaat ondernemen om te achterhalen wat er aan het onderliggende probleem gedaan kan worden. Helaas werkt de wereld niet zo, want na China kijkt nu ook de VS eindelijk naar het verbieden van de verzonken deurgrepen op auto's. Waar het altijd oh zo veilige Europa blijft?

We kunnen Tesla een hoop positieve ontwikkelingen toeschrijven, maar het normaliseren van de verzonken handgrepen is daar niet echt een van. We hebben het al vaker meegemaakt dat ze bij verschillende auto's simpelweg niet goed genoeg werken, waardoor je je eigen auto niet in kunt. Vooral vervelend als het regent. Maar erger nog is het feit dat er al tientallen mensen zijn overleden door de ondingen. Na een crash blijven de deuren dicht, de handgrepen verzonken en kan de brandweer nauwelijks iets meer doen om de mensen uit de auto te krijgen.

Na herhaaldelijk aandringen...

De controverse speelt inmiddels al enkele jaren, maar van echt ingrijpen was tot voor kort nog geen sprake. China kwam als eerste over de brug met een totaalverbod op het type handgrepen. Aangezien het de grootste automarkt ter wereld is, zou je verwachten dat automakers over de hele linie de handgrepen zouden aanpassen, want dat is makkelijker voor de productie, maar dat blijkt niet het geval. En daarom voelt de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA - Amerikaanse verkeerswaakhond), op herhaaldelijk aandringen van meerdere bronnen, zich eindelijk geroepen om eens te kijken naar een wet die "een degelijk en duidelijk nooduitgangssysteem in alle motorvoertuigen verplicht stelt".

Het gaat tot dusver enkel nog om een onderzoek. “De NHTSA zal aanvullende informatie en gegevens verzamelen en het publiek om reacties vragen om te bepalen of het opstellen van een nieuwe veiligheidsnorm passend is volgens de vereisten van de Vehicle Safety Act”, aldus het agentschap in een e-mail aan Bloomberg.

Meer veiligheidssystemen, maar geen extra veiligheid

Ondertussen blijft het, na enkele oproepen van de Nederlandse RDW en de European Transport Safety Council (ETSC) voor onderzoeken naar de veiligheid van dergelijke deurgrepen, angstvallig stil vanuit Europa. Opmerkelijk, want er worden wel allerlei veiligheidssystemen opgelegd die door middel van plingeltjes, piepjes en andere afleidende ingrepen, de automobilist veiliger moet laten rijden. System waarvan meermaals is bewezen dat nog niet goed genoeg werken om daadwerkelijk te doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen.

Maar het ergste is nog dat de verzonken deurgrepen er eigenlijk enkel zijn om de designers van de auto's tevreden te houden. Aerodynamisch gezien leveren ze amper iets op, blijkt uit onderzoek. Tegelijk zou je kunnen stellen dat ze juist de efficiëntie van een auto verlagen, aangezien de benodigde systemen voor een verzonken deurgreep zo'n acht kilo wegen, waarbij de ouderwetse mechanische variant met een fractie daarvan wegkomt. Typisch een innovatie die zijn doel voorbijschiet.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover