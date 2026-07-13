Ook dit merk zet zijn elektrische ambities even opzij

Het leek een gelopen race. De volgende Alpine A110 zou volledig elektrisch worden en daarmee was het hoofdstuk benzinemotor eigenlijk afgesloten. Dachten we. Maar ineens gloort er weer hoop voor liefhebbers van ouderwets motorgeluid.

Alpine onderzoekt namelijk serieus of er tóch een benzineversie van de nieuwe A110 moet komen. En opvallend genoeg is dat vooral te danken aan de Verenigde Staten. Daar blijft de vraag naar sportwagens met een verbrandingsmotor veel groter dan in Europa, terwijl elektrische auto's er nog altijd maar een klein deel van de markt uitmaken.

Volgens Alpine-topman Philippe Krief wordt in oktober duidelijk hoeveel het kost om de nieuwe A110 geschikt te maken voor een benzinemotor. Aan het einde van dit jaar valt vervolgens de beslissing. Krijgt de auto groen licht, dan duurt het nog ongeveer twee jaar voordat hij daadwerkelijk op de markt verschijnt.

Dat is best bijzonder, want jarenlang leek de boodschap helder. Elektrisch was de toekomst en daar zou de nieuwe A110 volledig omheen worden gebouwd. Nu blijkt ineens dat hetzelfde platform ook ruimte kan bieden aan een verbrandingsmotor. Blijkbaar is de wereld toch iets minder zwart-wit dan een paar jaar geleden werd gedacht. En we denken dat de liefhebber dat eigenlijk helemaal niet vervelend vindt.

De huidige A110 is juist zo geliefd omdat hij licht, compact en heerlijk analoog aanvoelt. Een volledig elektrische opvolger zou ongetwijfeld sneller worden, maar ook zwaarder. En dat voelt toch anders.

Of de benzineversie er daadwerkelijk komt, weet op dit moment nog niemand. Maar alleen al het feit dat Alpine de deur weer op een kier heeft gezet, zal bij een hoop autoliefhebbers voorzichtige glimlachen opleveren.

Soms blijkt de verbrandingsmotor toch hardnekkiger dan iedereen dacht.