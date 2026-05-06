Ook F1-teams willen de V8-motor terug!

FIA-baas Ben Sulayem verveelde zich weer eens en bedacht een bommetje te droppen in de pers. In geuren en kleuren vertelde hij over de terugkeer van de V8-motor in de F1 . Of de motorfabrikanten het er nou mee eens waren of niet: de achtcilinder komt er! Nu blijkt dat de meeste F1-teams wel oké zijn met een grotere verbrandingsmotor.

De positieve geluiden komen van Red Bull (en Ford), Mercedes en Cadillac. Ferrari twijfelt nog en van Audi en Honda wachten we nog op een reactie. Die laatste twee zullen ook de lastigste zijn om over te halen. Audi kwam bijvoorbeeld vooral in de sport vanwege het nieuwe motorreglement. Van de andere kant: sinds de intrede van Audi in de F1 is er alweer veel veranderd in de autowereld.

Red Bull Ford

Lauren Mekies reageert namens de werkgever van Max Verstappen op de vraag hoe het raceteam en het automerk tegen de plannen van Ben Sulayem kijken. Mekies zegt: "Als Red Bull Ford Powertrains zijn we daar best oké mee.’’ Het team heeft volgens Mekies laten zien dat het prima kan omgaan met een nieuw motorreglement.

Hij vervolgt: "Daarom kijken we uit naar de volgende uitdaging van morgen. We zijn waarschijnlijk wat flexibeler en onafhankelijker.’’ Wat natuurlijk ook helpt, is Fords verbinding met de achcilinder. "Er ligt inderdaad een V8 in de Ford Mustang. Ik heb het geluk dat ik er elke dag mee rijd in Milton Keynes, dus misschien hebben we wel een voordeeltje’’, zegt de RB-teambaas. Ford Racing-baas Mark Rushbrook bevestigt Fords interesse in een V8-F1-motor: ‘’Als bedrijf dat veel atmosferische V8-motoren produceert, zouden we zeker graag een V8 hier zien."

Mercedes

Ook Toto Wolff doet een duit in het V8-zakje. Mercedes kan net als Ford weinig tegen de V8 hebben, toch? ‘’Wij staan open voor nieuwe motorregels. We houden van de V8. Het heeft alleen maar mooie herinneringen en, vanuit ons perspectief, is het een pure Mercedes-motor. Hij draait hoge toeren, maar hoe geven we het genoeg energie uit de batterij kant zodat het geen verbinding met de echte wereld verliest?’’, vraagt de Mercedes-topman zich af.

Wolff waarschuwt de F1 daarom: ‘’Als we 100 procent overgaan op verbrandingsmotoren dan zien we er misschien wat belachelijk uit in 2030 of ‘31. Dat moeten we onthouden, het simpeler maken en er een mega-motor van maken.’’ De Oostenrijker fantaseert al over de V8-output: ‘’Misschien kunnen we wel 800 pk uit de verbrandingsmotor halen en voegen we daar 400 pk of meer aan toe uit elektrische energie.’’ Het moet volgens Wolff wel op een gestructureerde manier gaan en de teams moeten de tijd krijgen om hieraan te werken zodat het ook financieel haalbaar is. ‘’We hebben het niet makkelijk, maar als het welgemeend en goed uitgevoerd wordt, dan kun je op ons rekenen voor een rasechte racemotor.’’

Ferrari

De F1-teambaas van Ferrari, Fred Vasseur, houdt het een stuk korter. Hij gaat niet zozeer in op de mogelijke komst van de achtpitter. Vasseur wil vooral dat het betaalbaar blijft: ‘’Vanaf het begin hebben we één factor in gedachte gehad en dat was om te voorkomen dat er bizarre budgetten in de motor gingen zitten. Dit is in het belang van de fabrikanten, maar ook voor de klanten en de F1.’’ Ferrari wil waken voor een wedloop wie het meeste geld binnen de budgetcap naar de motorontwikkeling kan laten stromen. Dit is iets waar de teams ook bij de huidige regels bang voor waren.

Cadillac

Terug naar Amerika, want daar kunnen ze niet om de achtcilinder heen. We vinden online een quote van General Motors-voorzitter Mark Reuss. Namens Cadillac zegt hij: "Ik ben dol op V8's en... het geluid ervan, maar we hebben – als een van de nieuwere teams – veel respect voor de investeringen die zijn gedaan in de hybride V6-motoren.’’ Maar toch, als puntje bij paaltje komt, is ook GM mee. ‘’Als de Formule 1, de FIA ​​en de teams zeggen dat we (op V8's moeten overstappen), dan zijn we er klaar voor’’, bevestigt Reuss.

De meerderheid is dus al om. Kunnen we niet volgend jaar al met de hoogtoerige V8-motoren beginnen?