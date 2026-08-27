De heftigste Ferrari aller tijden is onderweg

Dat er een Ferrari F80 is, dat is traditie. Het is de zesde iteratie van een über-Ferrari die bovenaan de line-up geplaatst wordt. Qua cijfers, qua exclusiviteit, qua prijs: dat zijn hele speciale auto's. Voorgangers zijn dan ook iconen: de 288 GTO, F40, F50, Enzo en LaFerrari. Die hadden overigens nog een variant en dat maakt het logisch dat die er voor de F80 ook komt. En ja hoor: hij is onderweg.

Ferrari is nog steeds actief in de autosport, voornamelijk de FIA WEC in de GT- en LM-klasses en natuurlijk de Formule 1. Sommige auto's zijn dan ook gekomen vanwege race-inspanningen, zoals in dit geval bij de 288 GTO het geval was. Dat moest Ferrari's wapen worden voor de Group B Circuit-klasse. Als 288 Evoluzione was er een 'raceversie', maar die heeft Group B nooit gezien.

De Ferrari F40 heeft juist een roemruchte racecarrière in meerdere disciplines, wat ervoor zorgde dat ook een F50 als raceauto werd gebouwd. De F50 GT had last van iets waar vrijwel elke sportautobouwer last van had: veranderende regels die steeds maar weer van een race-avontuur een kostbaar en moeilijk project maken.

Ferrari FXX

Voor de raceversie van de Ferrari Enzo werd dus iets nieuws bedacht. De Enzo werd een heftige, 800 pk sterke circuitracer waar alle remmen los mochten. Ferrari homologeerde de heftige Enzo, FXX geheten, namelijk niet voor een raceserie. Nee, het was het eerste hoofdstuk in de Ferrari XX-reeks. Dat is Ferrari's prestigieuze cirkel klanten die de kans krijgen om hun speeltje uit te laten. Ferrari organiseert speciale circuitdagen waarop er gereden mag worden met deze auto's. Andere auto's volgden het voorbeeld van de FXX, zoals de 599XX die ook toegelaten werd bij deze evenementen. Overigens werkt het twee kanten op: klanten krijgen de ultieme Ferrari-experience, maar het merk verzamelt alle data om zo toekomstige auto's te kunnen verbeteren.

Ferrari FXX-K

Na een Evoluzione-versie van de FXX, een 599XX én een 599XX Evoluzione, was er ruimte voor een nieuwe intrede in de XX-serie. Dat was natuurlijk de FXX-K op basis van de LaFerrari. De nu 1.050 pk sterke 6.3 V12 heeft nog steeds het hybridesysteem met KERS, waar de K in FXX-K dan ook voor staat. Ook hiervan kwam een Evoluzione-variant en de naam XX werd ook nog eens gebruikt voor de heftige versie van de SF90, maar dan als XX Stradale. XX voor de straat, eigenlijk een contradictio in terminis.

Ferrari "F80XX"

Afijn, er is dus van elke Ferrari uit de Big Five, nu Big Six, een XX-versie. Behalve van de nieuwste telg, de F80. Wat er niet is kan nog komen en als we Reddit mogen geloven, is dat ook het geval. Een Redditor kwam toevallig op het circuit van Portimao een gecamoufleerde F80 tegen die er bepaald niet standaard uit ziet. Herziene aerodynamica rondom, om mee te beginnen.

© u/Signal-Duck3305 - Reddit

Niet ten minste een enorme spoiler achterop de Ferrari F80, waarvan de naam nog niet bevestigd is. We verwachten een nieuwe derivaat van FXX, maar wat? Goed, die spoiler. Die moet voor de circuitversie voor nog meer downforce zorgen dan de straatauto. Flink meer, zoals we zien. Ook de voorbumper is anders, maar goed: we hebben beperkt zicht door de camouflage en het feit dat de foto's enorm ingezoomde smartphonefoto's zijn.

© u/Signal-Duck3305 - Reddit

Het lijkt dus wel te bevestigen dat een Ferrari F80 als FXX onderweg is. Logisch, maar dat er beeld van is, maakt het allemaal weer even vers. De FXX-K kwam zo'n twee jaar na de LaFerrari, dus wellicht dat Ferrari het Finali Mondiali-evenement dit jaar aangrijpt om 'm te onthullen. (via Reddit)