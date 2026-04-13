Ook Honda maakt EV leuker met fake schakelen

De meeste autofabrikanten doen er alles aan om elektrische auto’s zo strak en stil mogelijk te maken. Hoe minder je merkt, hoe beter natuurlijk. Maar Honda dacht: wat als we dat hele idee gewoon omdraaien? En zo krijg je een EV die expres doet alsof hij een benzineauto is. Ja, we zijn hier nu beland.

Klein, retro en stiekem best leuk

De Honda Super-N begint z’n leven als een Japanse kei-car. Dus verwacht geen slagschip, maar gewoon een compact, vrolijk stadsautootje. Honda heeft hem wat breder gemaakt en een lekker retro sausje gegeven dat verdacht goed werkt. Het ding heeft iets speels, iets sympathieks, iets wat je bij veel moderne EV’s misschien wel een beetje mist. En met een prijs onder de 20.000 pond (zo’n 23k euro) is het ook nog eens relatief betaalbaar. Voor EV-begrippen dan.

EV die toneel speelt

Dan het leukste deel. Of het meest bizarre, dat kan ook. Deze EV laat je schakelen. Ja, echt. Terwijl er technisch gezien niks te schakelen valt. En alsof dat nog niet genoeg is, krijg je er ook kunstmatige motorgeluiden bij. Je zou bijna zeggen dat ze bij Hyundai hebben afgekeken.







Verwacht geen snelheidsmonster

Met 63 pk (of 94 pk in boostmodus) is dit nou niet bepaald een stoplichtstrijder. Dit is meer het type: relaxed door de stad, beetje glimlachen, geen haast. Gewoon lekker rustig rondrijden.

De actieradius van het autotje ligt rond de 200 kilometer volgens WLTP. In de praktijk dus gewoon prima voor dagelijkse ritjes, zolang je geen roadtrip naar Spanje plant. Maar eerlijk: dat is ook totaal niet de bedoeling van deze auto.

Europa snapt dit wel

De Super-N komt naar Europa en blijft waarschijnlijk ook netjes hier. In andere markten zouden ze hem waarschijnlijk niet serieus nemen want, te klein, te langzaam, te weinig range. Maar hier werkt het juist. Kleine auto’s, betaalbaar, een beetje karakter… dat is precies waar deze Honda in past.