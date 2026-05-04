Ook importeren is taffesduur in Nederland

Naast de duurste benzine, de BPM, hoge wegenbelasting en te hoge btw kon de importauto niet achterblijven, toch?

Iedereen die zich een beetje verdiept in het aanschaffen van een nieuwe tweedehands auto, komt al gauw bij het buitenland uit. Want niet alleen zitten die auto's meestal vol met opties (is goedkoper namelijk), het kost ook een flinke sloot minder geld om hem aan te schaffen.

In april is er niet uitermate veel geïmporteerd, maar het werd wel degelijk gedaan. Meer dan 26.000 auto’s kwamen vanuit het buitenland deze kant op. Waar in voorgaande maanden sprake was van absolute recordaantallen en dubbelcijferige groei, valt nu een plus van nog geen 4.5% ten opzichte van vorig jaar te noteren. Het totaal voor 2026 komt daarmee tot nu toe uit op 128.514 registraties, een nog altijd opmerkelijke stijging van +27% ten opzichte van vorig jaar.

Maar ImporRadar.nl heeft meer gedaan dan alleen het aantal ingevoerde auto's optellen. Ze hebben ook eens uitgezocht hoeveel goedkoper auto's in het buitenland zijn. Spoiler, je kunt heel erg veel besparen als je een beetje je best doet.

Want het kan zomaar 25% schelen op exact dezelfde auto. In het voorbeeld van de Range Rover Evoque is dat het geval. Die pik je in Spanje op voor slechts driekwart van de prijs die je er hier voor betaalt. En da's niet de enige, kijk maar hieronder.

En hieruit blijkt maar weer dat het inderdaad wél kan (dixit Rob Jetten), maar dat het hier veel duurder is. Zoals ongeveer alles. Maar da's niet erg, we betalen graag belasting voor een goed functionerend politieapparaat, geen wachtlijsten in de zorg en woningen voor iedereen.

Oh, wacht...