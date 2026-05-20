Tweede EU-land na Nederland maakt zelfrijdende Tesla’s legaal

Het Supervised Full Self Driving van Tesla is nu een tijdje live in Nederland waarmee ook andere EU-landen het systeem kunnen legaliseren. Vreemd genoeg staan de andere lidstaten niet echt te springen om zelfrijdende EV’s binnen te halen. Het heeft bijna een maand geduurd, maar nu is het toch zover: het tweede EU-land staat Supervised FSD van Tesla toe!

Waar moet je met je Tesla naartoe navigeren om ook in het Europese buitenland FSD te gebruiken? Nou, best een eindje (zo’n 1.600 kilometer). Het tweede EU-land met Supervised FSD is Litouwen. Vandaag maakt Tesla Europa de toegang tot de Litouwse wegen voor het deels autonome systeem bekend. Bijgevoegd is een POV-video van iemand die alvast de proef op de som neemt in de hoofdstad van Litouwen, Vilnius.

Op 18 mei nam de Litouwse verkeersveiligheidsautoriteit de goedkeuring van onze eigen RDW over voor de FSD-uitrol. Net als hier werkt het rijhulpsysteem op niveau 2. Dat betekent dat de bestuurder moet blijven opletten en moet kunnen ingrijpen. Daarnaast - en zeker niet onbelangrijk - blijft de bestuurder volledig wettelijk verantwoordelijk voor de EV en diens fouten in het verkeer. Ook de Litouwse Tesla-rijders betalen 99 euro per maand voor Supervised FSD, of €49 per maand als ze eerder Enhanced Autopilot hebben gekocht.

FSD in Litouwen voor Nederlanders

Voor Nederlandse bezitters van een Tesla met Supervised FSD aan boord wil dit zeggen dat het systeem beschikbaar wordt zodra ze binnen de landsgrenzen van Litouwen rijden. Het systeem werkt op GPS. Zodra je Nederland verlaat, schakelt het systeem automatisch uit en kun je FSD ook niet meer opnieuw opstarten. Zo werkt het ook in Litouwen.