Ook Lamborghini viert Amerika met speciale Revuelto

Het moet vast geweldig zijn om bij Lamborghini op de special editions afdeling te werken. Iedere paar weken trek je gewoon een nieuwe kleur uit de kast, plak je er een gelimiteerd productienummertje op en klaar is kees: weer een exclusieve supercar geboren.

Een Revuelto speciaal voor Amerika

Weer een special edition? Jazeker, maar deze keer wel met een vleugje extra vrijheid en patriotisme. Lamborghini komt deze keer met de Lamborghini Revuelto NA63. Een exclusieve uitvoering die speciaal bedoeld is voor de Amerikaanse en Canadese markt. Er worden er slechts 63 gebouwd, en dat getal verwijst natuurlijk naar 1963, het oprichtingsjaar van Lamborghini.

De speciale uitvoering krijgt zeer Amerikaanse striping over de motorkap, sideskirts, splitter en diffuser. Daarbij verwijzen de kleurcombinaties nadrukkelijk naar de Amerikaanse en Canadese vlag. Toch mis ik wel een beetje de Captain America verwijzingen, zoals bij de veel te Amerikaanse Jeep Wrangler.







Gelukkig blijft de V12 gewoon aanwezig

Onderhuids verandert er gelukkig niets. En dat is in dit geval uitstekend nieuws. De Revuelto NA63 behoudt namelijk gewoon zijn bekende 6,5-liter V12 plug-in hybride aandrijflijn met 1.001 pk. Goed voor een sprint naar 100 km/u in ongeveer 2,5 seconden. Niemand zat hier te wachten op een “special edition” die vervolgens langzamer bleek te zijn omdat Lamborghini extra stickers had toegevoegd toch?

Naast de bekende uitvoering met rood-witte accenten komen er nog drie alternatieve kleurcombinaties beschikbaar. Lamborghini laat klanten dus alsnog een beetje personaliseren, alsof mensen die een exclusieve Revuelto kopen ooit genoegen nemen met “doe mij maar standaard”. Binnenin krijgen de auto’s onder meer een speciaal carbon plakkaatje die benadrukt hoe exclusief de NA63 wel niet is.

Lamborghini is voorlopig nog niet klaar

De speciale Revuelto lijkt trouwens nog maar het begin van een druk jaar voor Lamborghini. Volgens de buitenlandse media werkt het merk namelijk ook aan een nog meer hardcore versie van de Revuelto, mogelijk met een SV- of S-badge. Daarnaast komt er waarschijnlijk een Lamborghini Temerario Spyder en lijkt ook een heftigere Lamborghini Urus onderweg.

Lamborghini doet dus precies waar Lamborghini goed in is. Meer vermogen, meer special editions en vooral nog exclusiever worden.