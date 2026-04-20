Goedkope accu's kunnen ook binnen 10 minuten laden

Eerder meldde we al dat China op de rem trapt bij de accufabrikanten, want ze zouden zich helemaal de tent uit concurreren en daarmee uiteindelijk de hele markt slopen. Maar als we de onmogelijke hoeveelheid accudoorbraken van alleen al dit jaar proberen bij te benen, dan vragen we ons toch echt af of dat rempedaal van de Chinese overheid ergens aan verbonden is.

Traag, maar toch snel

Dit keer komt Sunwoda Power met een 'doorbraak' met de oude vertrouwde en vooral goedkope LFP-accu. Hadden we al een beetje geaccepteerd dat deze technologie nooit echt heel snel zou kunnen laden, komt de Chinese accubouwer ineens met de claim dat met hun kersverse Xingchi Supercharge Battery 2.0 een laadsnelheid van 15C mogelijk is. Mocht je nu in het duister tasten over wat '15C' eigenlijk betekent? We leven met je mee. Het is een verwoording die onnodig gecompliceerd is om aan te geven dat een accu volledig opgeladen kan worden in 1/15de van een uur. In dit geval dus vier minuten.

Dan gaan we het nog even wat ingewikkelder maken, want de Xingchi Supercharge Battery 2.0 krijg je nooit van z'n levensdagen binnen 4 minuten helemaal vol. De volledige laadtijd communiceert Sunwoda niet. Het blijft steken bij 5 tot 95 procent binnen 9 minuten en 5 tot 75 procent binnen 5,5 minuten. Waar komt die 15C dan vandaan? Dat is een pieksnelheid die gehaald kan worden. Iets wat we vroeger, in een duidelijkere wereld, gewoon aanduidde met een kW-waarde. Als we het zelf omrekenen, komen we uit op 1.440 kW, op basis van een 98,8 kWh accupakket. Kortom, zeker indrukwekkend, vooral als je meerekent dat het accupakket 1.500 van dit soort laadcycli in prima staat overleefd.

BYD heeft het al gedaan

Als we een beetje uitzoomen, dan zien we al snel dat ook Sunwoda Power niet bepaald met een enorme doorbraak komt. Concurrent BYD doet nagenoeg hetzelfde met de Blade Battery 2.0 en de Flash Chargers die het uitrolt. Het merk claimt daarbij nog kortere laadtijden en iets hogere pieklaadsnelheden van 1.500 kW. Ook deze laders werken met twee laadpistolen, wat de Xingchi Supercharge Battery 2.0 ook nodig heeft om de aangegeven snelheden te halen.