Mercedes overweegt rigoureuze maatregelen

Volkswagen en Mercedes leken heel lang onaantastbaar. Toch overweegt na Volkswagen nu ook Mercedes om fabrieken te sluiten in Duitsland. De Duitse auto-industrie verkeert dus écht in zwaar weer.

Het nieuws is naar buiten gekomen via Reuters, dat een interne memo onder ogen heeft gekregen. Daaruit blijkt dat Mercedes alle investeringen in Duitse fabrieken stopzet. Dat is al een tamelijk rigoureuze beslissing, maar daar blijft het mogelijk niet bij.

Mercedes overweegt namelijk ook om fabrieken te sluiten in Duitsland. Dit alles om de torenhoge productiekosten in Duitsland naar beneden te krijgen. In september waarschuwde productiechef Michael Schiebe overigens ook al dat Mercedes twee fabrieken zou kunnen sluiten als er niet genoeg kosten bespaard worden.

In de memo zegt bestuurslid Britta Seeger dat Mercedes het sluiten van fabrieken “kost wat kost wil voorkomen.” Toch is het management nu genoodzaakt om deze optie verder te onderzoeken, zo schrijft ze. Het Mercedes-personeel gaat dus onzekere tijden tegemoet.

China

De problemen van de Duitse auto-industrie zijn voor een deel te wijten aan China. Niet omdat ze in Europa zoveel marktaandeel pakken, maar in de eerste plaats omdat ze de Europese merken op de thuismarkt decimeren. China was jarenlang een goudmijn voor merken als Mercedes en Volkswagen, maar dat feest is nu voorbij. Inmiddels vormen de Chinezen ook een bedreiging in Europa, maar dat geldt nog niet zozeer voor Mercedes. In het premiumsegment zullen er nog weinig klanten zijn die een Chinees verkiezen boven een echte Benz.

Overigens spreiden de problemen zich als een olievlek uit over de hele Duitse auto-industrie. De problemen zijn ook al bij de toeleveranciers te zien. Zo schrap Schaeffler 3.500 banen en vallen er ook zware klappen bij Bosch en ZF.

Bron: Reuters