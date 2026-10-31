Ook Volkswagen gaat Chinese auto's naar Europa exporteren

En kat in het nauw maakt rare sprongen, wordt er wel eens gezegd. In dit geval is de kat Volkswagen en zijn de rare sprongen de steeds maar weer veranderende toekomstplannen van het concern. Nu wordt er ineens weer gekeken naar Turkije als uitweg van de tegenvallende cijfers in China.

Afgelopen week werd duidelijk dat het echt heel slecht gaat met Volkswagen. De kwartaalcijfers vielen zo hard tegen, vooral door tegenvallende verkoop in China, dat we vermoeden dat de leiding nu echt met de handen in het haar zit. En dat leidt tot onverwachte keuzes. Uit anonieme bronnen blijkt namelijk dat Volkswagen van plan is om productie op te starten in Turkije. Niet in een eigen fabriek, maar via een nieuwe partner. En ook niet met Europese auto's maar met auto's die voor de Chinese markt bedoeld waren.

China via Turkije naar Europa

De Turkse importeur Doğuş Otomotiv zou naar verluidt de opdracht krijgen om in China ontwikkelde en voor de Chinese markt bedoelde VW-modellen in elkaar te gaan schroeven voor de Europese markt. Volkswagen gaat hiervoor de auto's als Ikea-pakketten vanuit China naar Turkije exporteren, waar ze volgens het CKD-proces (CKD, Completely Knocked Down) in elkaar geschroefd worden en naar de Europese dealers verscheept worden.

Met andere woorden, het lijkt erop dat de Volkswagen precies dezelfde tactiek gaat volgen als bijna alle Chinese autobouwers: als de auto's in China niet verkopen, dan exporteren we ze. En daarbij gaat het gelijk een stap verder, door de productie in Turkije te laten plaatsvinden en daarmee importheffingen te vermijden. Zelfs het motto van VW is aangepast. Het was eerst 'In China, voor China', maar is nu 'In China, voorbij China'.

Volgens de ingewijden zou het vooral gaan om modellen van Volkswagen-FAW. Welke het precies zullen zijn, is nog onduidelijk. Onder de samenwerking worden enorm veel auto's geproduceerd in China, waaronder ondermeer de Jetta en Passat, maar ook de nieuwe ID. Aura T6.

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