Ook Volkswagen zet stoplicht op rood voor deze vorm van elektrificatie

Een merk als Volkswagen zou het zich kunnen permitteren om, zoals de Engelsen dan zo mooi zeggen, alles naar de muur te gooien en te kijken wat blijft plakken. Toch is het merk duidelijk over een bepaalde vorm van geëlektrificeerde aandrijving die weer helemaal heet lijkt te zijn. Namelijk dat je het niet voor Europa moet verwachten.

Niks is immers meer te gek. Hybride is lange tijd aangewezen als een tussenoplossing, voordat EV een hot item werd. Eerlijk gezegd is het dat nog steeds, maar in PHEV-vorm lijkt het voor vele merken zijn vruchten af te werpen. Full Hybrid is ook nog op veel plekken te vinden en zelfs de nog mildere vorm -letterlijk- als Mild Hybrid zie je veel. Dan is er nog een oplossing die ook weer helemaal up and coming lijkt. De EREV.

Range Extender

EREV staat voor Extended Range Electric Vehicle, ofwel de Range Extender. Je kan het glas halfvol of halfleeg zien. Halfvol: de wielen zijn elektrisch aangedreven en ook is er sprake van een accu. Die klein(er) kan zijn, wat weer gewicht scheelt. Het principe van een EREV is immers dat er een aggregaat aan boord is. Halfleeg: dat is een verbrandingsmotor. Dus is er altijd sprake van een CO2-uitstoot, laag (of lager) of niet. Volgens de gestelde definities is een Range Extender daarom met stekker gelijk aan een PHEV en zonder stekker gelijk aan een Full Hybrid. Momenteel zijn er dus weer bepaalde Range Extender-modellen te koop, bijvoorbeeld van Nissan en van Leapmotor. Die laatste geeft ook een oorzaak weer: in China is het een populaire tussenoplossing voor mensen met EV-vrees. Eerdere voorbeelden van een EREV waren bijvoorbeeld de Opel Ampera, Fisker Karma en BMW i3.

Die laatste zorgde ervoor dat BMW recent ook al aangaf of ze nog brood zien in de Range Extender, met als antwoord 'nee'. Volkswagen volgt met hetzelfde antwoord. Ze verkopen in China inmiddels een EREV, de ID. Era 9X als grote SUV. Dit model is dan weer gebouwd in samenwerking met de Chinese partner SAIC, dus Volkswagen Europa heeft er in theorie weinig mee te maken. Toch wordt Thomas Schäfer gevraagd door AutoExpress of het inspiratie biedt voor Europa en het antwoord daarop is dus ook nee.

"Heeft geen zin hier"

Volgens Schäfer is het vrij simpel. Het duidelijkste voorbeeld van een Range Extender in Europa is de Nissan Qashqai e-Power. Toegegeven, die heeft geen stekker, maar Schäfer wijst op het feit dat die 102 g/km CO2 uitstoot volgens WLTP. Een PHEV duikt daar ver onder, maar het verschil tussen een Range Extender met stekker en een plug-inhybride zal op ongeveer hetzelfde uitkomen. Dus heeft het volgens Schäfer geen zin. Waarmee de grote baas min of meer bevestigt dat Volkswagen de PHEV's bouwt om te voldoen aan de Europese regels, maar goed, dat lijkt geen gigantisch geheim. Ook is het gat tussen een Range Extender en een volledige EV te klein. Je kan met de nieuwe PHEV's van Volkswagen in de meeste gevallen 150 kilometer elektrisch rijden, wat al meer dan genoeg is. Wie meer wil, kan met een EV ook uit de voeten. Dat is de logica, tenminste.

Met de huidige vernieuwde T-Roc heeft Volkswagen toch besloten dat een tussenvorm wel kan bestaan, want die komt binnenkort als Full Hybrid. Een PHEV is door Volkswagen (nog) niet bevestigd, maar het bewijst wel dat bepaalde vormen van elektrificatie dus wel kunnen bestaan. Alleen de Range Extender, die heeft geen plek in de line-up.