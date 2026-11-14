Oordeel zelf: speelde Mercedes vals om Antonelli kampioen te maken?

We hebben dit weekend geen Formule 1 race die ons vermaakt, dus moeten we het zelf maar doen. Dat betekent dat de aluhoedjes weer uit de kast getrokken worden en we allerlei aanwijzingen proberen te vinden waarom de onze Godenzoon Max Verstappen dit jaar geen wereldkampioen is geworden.

Om te zeggen dat dit seizoen nogal rommelig begon, is de understatement van, eh, dit seizoen. De nieuwe reglementen zorgde ervoor dat teams, coureurs en zelfs de Formule 1 zelf moeite hadden om alles netjes op de rit te krijgen. Daarbij brak er ook nog een oorlog uit waardoor meerdere races van de kalender werden geschrapt. Kortom, gedoe alom. En daar profiteerde vooral Mercedes van, zo gaat de nieuwste complottheorie in de Formule 1.

'Mercedes had een illegale motor'

Het zou namelijk zomaar kunnen zijn dan Kimi Antonelli niet geheel op eigen kracht het wereldkampioenschap naar zich toe heeft weten te trekken, maar dat Mercedes hem een beetje hielp met een motor die op illegale wijze meer vermogen produceerde dan die van de concurrentie. En dat zou dan weer te maken hebben met gesjoemel met de compressieverhouding waar Mercedes vorig seizoen ook al van beschuldigd werd.

Het idee van het gesjoemel kwam aan het licht doordat de compressieverhouding, die dit jaar van 18:1 naar 16:1 werd verlaagd, verandert naarmate de temperatuur van het motorblok hoger wordt. Met andere woorden: naarmate het motorblok heter wordt, kan de compressieverhouding verhoogd worden (door uitzetten van materialen), waardoor de motor efficiënter loopt en dus meer vermogen kan leveren.

Mercedes zou dat trucje vorig jaar al doorhebben en zich enkel netjes aan de regels houden op de temperatuur waarop de FIA de motoren testte. Dat was natuurlijk niet op de temperatuur die de motor bereikt tijdens het racen, maar veel lager. Kortom, de Mercedes-motor had eigenlijk een veel betere compressieverhouding dan de FIA dacht.

De FIA was te laat met ingrijpen

Nu komt het punt waar de complotdenkers over vallen. Op 1 juni van dit jaar paste de FIA de procedures aan en ging het de compressieverhoudingen testen op 130 graden. Vanzelfsprekend voldeed elk team aan deze eisen, waaronder ook Mercedes. Maar als je dan kijkt naar de prestaties van het team na de aanpassing, valt op dat zowel Antonelli als Russell ineens minder vaak vooraan reden.

Anders gezegd: Antonelli pakte in de eerste zes races voor 1 juni meer overwinningen dan de veertien die erna kwamen. Ook Russell vertoont hetzelfde beeld: hij doet aanzienlijk minder vaak mee in de top drie dan voor die datum. Het idee is dus dat de kersverse wereldkampioen dankzij een illegale motor zoveel punten kon halen in de eerste helft van het seizoen, dat hij daarna eigenlijk al niet meer in te halen was.

En als je dat dan weer doortrekt naar de puntenstand van vandaag, rijst de vraag: had Verstappen wél mee kunnen doen aan een titelstrijd als Mercedes zich netjes aan de regels had gehouden (wat het op papier ook gedaan heeft), of als de FIA de testprocedure bij aanvang van het seizoen al had ingevoerd in plaats van halverwege.