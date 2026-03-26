Oorlog of niet, als je rijk genoeg bent krijg je gewoon je Ferrari

Terwijl er overal om je heen gebouwen in vuurballen veranderen, wil jij natuurlijk wel even laten zien dat goed in de slappe was zit door met je speciaal voor jou geconfigureerde, vers gebouwde supercar uit Maranello in oorlogsgebied te flaneren. En wie is Ferrari dan om daar ‘nee’ tegen te zeggen?

Vorige week maakten Ferrari en andere luxe merken bekend dat ze de leveringen naar het Midden Oosten stop zouden zetten. Door de toegenomen gevaren, besloten veel vervoerders de regio te vermijden, wat het lastig maakt om er vierwielers op de normale manier te krijgen.

Enkele leveringen per vliegtuig

Maar oorlog of niet, als je betaalt, dan levert Ferrari gewoon. De Italiaanse autobouwer geeft nu aan dat het nog ‘enkele leveringen per vliegtuig’ doet. Ook zouden klanten uit de regio ervoor kunnen kiezen om hun auto in veiligere landen in ontvangst te nemen.

Het gaat hier natuurlijk niet om de goedkopere Ferrari’s. De plebs die dat soort auto’s kopen, moeten gewoon wachten. Ferrari levert enkel de gepersonaliseerde en dus extreem dure vierwielers af in het Midden Oosten. Het lijkt erop dat de vermogende klanten de inmiddels met 300 procent gestegen luchtvrachtkosten, die toch al 4 tot 5 keer hoger zijn dan de gebruikelijke zeevracht, vrolijk willen betalen. Of dat Ferrari de goed betalende klanten ook graag als klant wil houden en dus bereid is om door brandende hoepels te springen om de bestelde auto’s ook daadwerkelijk af te leveren.

Dat Ferrari met een omweg toch de speciale auto’s wil afleveren, is niet heel vreemd. Het merk haalt namelijk ongeveer een vijfde van de gehele omzet uit dit soort gepersonaliseerde projecten. Dan wil je best een stapje extra zetten om daar niets op in te leveren.

Andere merken ook overstag

En Ferrari is niet de enige. Ook bij Rolls-Royce wordt er goed gekeken hoe lopende bestellingen netjes op tijd geleverd kunnen worden. “Veel van onze klanten verwachten hun auto’s en willen hem graag geleverd hebben. We doen ons best om dat ook mogelijk te maken”, legt CEO Chris Brownridge van Rolls-Royce uit tegenover het FT.

Bentley daarentegen levert nog niets in het probleemgebied. Het merk zegt dat de veeleisende klanten vooralsnog moeten kiezen uit voorraadmodellen. En dat terwijl de CEO aangeeft dat het Midden Oosten een van de belangrijkste markten voor het merk is.

Maar ook die markt lijkt langzaam een beetje terug te lopen. Meerdere luxe-merken geven aan dat er minder klanten de showrooms binnenstappen en dat het aantal orders uit de regio ook langzaam maar zeker teruglopen sinds de start van het conflict. Het maakt het voor de automakers nog belangrijker om er alles aan te doen om bestaande klanten te behouden.