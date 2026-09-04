19 november wordt een dure dag voor wekgevers! Dit is waarom

Er zijn van die datums die staan in iedereen zijn agenda omcirkeld. Denk aan de kerstdagen, paasdagen en carnaval (voor wie het viert). Dit jaar komt daar een datum bij, namelijk 19 november 2026. Verstandig als ook werkgevers die dag markeren in de agenda, want dat zou nog best eens een duur dagje voor de economie kunnen worden.

Je zou zelf natuurlijk alvast tegen je baas kunnen zeggen dat je op 19 november ziek bent of een begrafenis hebt. Je zou een vrije dag kunnen nemen of je vraagt aan je vakbond of de stakingsdag van aanstaande woensdag ook naar 19 november verplaatst zou kunnen worden. Eén ding is zeker als we het internet mogen geloven. Op 19 november wordt het stil op de weg en blijft iedereen thuis met de ramen en deuren gesloten.

© Rockstar Games

Iedereen ziek

Nou is het niet zo dat voor die donderdag in november een nieuwe pandemie wordt gepland, maar er is iets anders aan de hand. Iedereen die er ook meer een klein beetje in geïnteresseerd is weet het al en herkende meteen de plaatjes. De zeer lang verwachte en super vaak uitgestelde release van Grand Theft Auto VI is eindelijk daar. Op 19 november 2026 om precies te zijn. Aangezien alle fans al dertien jaar op een nieuwe GTA game wachten zou 19 november zo maar eens een slappe dag op kantoor kunnen worden.

Misschien lijkt het wat overdreven, maar het is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Toen in 2015 na vijf jaar eindelijke Fallout 4 uitkwam, gaf de ontwikkelaar van de game Bethesda zelfs een downloadbare doktersverklaring uit voor de gamers die op de releasedatum hun ramen en deuren wilden sluiten en in één ruk de game zo ver mogelijk uit wilden spelen.

De laatste jaren is er geen game meer gehypet dan de nieuwste GTA. Met de releasedatum nog meer dan twee maanden in de toekomst heeft Rockstar Games er al bijna vijf miljoen stuks verkocht. Vooraf dus. Zelfs de Wall Street Journal luidt de noodklokken voor de 19e van november. Deze gerenommeerde krant heeft het erover dat gamers de dag hebben uitgeroepen tot een onofficiële feestdag.

Vrije dag?

Nou gaat dit natuurlijk allemaal in de eerste plaats over Amerika, maar de grote vraag is wat doen jullie? Staat de datum van 19 november ook bij jullie rood gemarkeerd in de agenda, of zijn we in Nederland nuchter genoeg om tot zaterdag 21 november te wachten met spelen. Een nacht doorgamen maakt overigens geen verschil, want ook dan is de productiviteit de volgende dag op kantoor ver te zoeken natuurlijk. Zeg het maar!

Headerfoto via Rockstar Games