Op de rem voor deze kentekens! Autoblog onderzoekt onherkenbare politieauto's

We hebben bij Autoblog natuurlijk een mooi lijstje met kentekens van onherkenbare politieauto's, maar wat als je dat lijstje voert aan AI en koppelt aan OpenDataRDW en het wereldwijde web? Welke nieuwe kentekens komen er dan bovendrijven?

Spoiler: een heleboel. Maar eerst. Dat lijstje waar ik het hierboven over heb is een lijstje met daadwerkelijk gespotte auto's. We roepen natuurlijk altijd op als je aanvullingen mét bewijs hebt, dat je die dan altijd naar ons door kunt mailen via tips@autoblog.nl. Zeker doen, want dan werken we de lijst bij. Maar kunnen we met die lijst niet nog meer verdachte auto's en kentekens opsnorren?

AI-assistent spit door de data

Als we eerst eens aan onze assistent vragen naar ons lijstje te kijken, dat te crosschecken met de RDW en politie.nl, komen er meteen vier auto's uitrollen die heel waarschijnlijk onherkenbare politieauto's zijn, want voor alle vier is er door het Nederlands Meetinstituut een ijkrapport afgegeven. Die rapporten koppelen het kenteken aan een mobiele traject-snelheidsmeter. Op zich geen bewijs dat de auto ook op dit moment wordt ingezet, maar het is wel een mogelijkheid. Voor drie dan, want van eentje is het rapport verlopen. Wordt je door die auto bekeurd, ga dan in beroep.

Er rolt ook nog een lijstje uit van zes andere kentekens. Deze zijn niet gekoppeld aan een NMi-ijkrapport, maar aan een boordkalibratie door A. de Jong TH in Papendrecht. In zo'n kalibratie wordt gekeken wat de daadwerkelijke snelheid van de auto is ten opzichte van wat de snelheidsmeter aangeeft. Of dit daadwerkelijk om politieauto's gaat die controles uitvoeren en boetes uitschrijven is niet met zekerheid te zeggen, maar voor wie extra op zijn hoede wil zijn:

Kentekenreeksen

Omdat de politie vaak auto's in bulk kopen, in aanbestedingen, zijn de auto's dan niet zelden voorzien van opeenvolgende kentekens. We hebben ook in ons lijstje een reeks staan van BMW 120 in diverse kleuren. De kentekenreeks die we noemen is KNJ-24-D t/m KNJ-35-D. AI tikt ons daarbij op de vingers, want midden in die reeks heeft iemand drie Leapmotors geregistreerd! KNJ-28-D, KNJ-29-D en KNJ-30-D zijn geen BMW's. Heeft iemand toevallig de popo al eens in een Leapmotor gezien?

Dat geeft natuurlijk wel ideetjes om op de bekende kentekens te zoeken naar kandidaten die matchen met bekende kentekens. We lieten kijken naar kenteken, catalogusprijs, dag van registratie, variant en uitvoering. Toen kwam dit lijstje eruit rollen:

Auto Mogelijke politie kentekens Referentie kenteken uit Autobloglijst Jaguar XE H-456-BX / H-882-BN H-457-BX Mercedes A200 P-070-NJ / P-071-NJ / P-072-NJ / P-073-NJ / P-075-NJ / P-076-NJ P-074-NJ VW Golf Variant X-351-JB / X-352-JB / X-354-JB / X-355-JB / X-356-JB / X-359-JB / X-628-GT / X-928-JG X-350-JB

Leuk spelletje!

We beginnen er schik in te krijgen. Via een foto van een ongeval hebben we een Mercedes C400 estate gespot met het kenteken G-837-HK. Heeft deze onherkenbare politie-taxi ook kentekenbroertjes? Zeker! G-838-HK en G-839-HK zijn duidelijke matches. In die video waar we G-839-HK spotten, zien we ook een Mercedes-Benz C300 rijden met kenteken R-539-GF. Nog een kandidaat om in AI te gooien.

En ja hoor, hier rollen nog eens zeven extra auto's uit. Allemaal op dezelfde dag geregistreerd. R-860-NP, R-758-NL, R-251-PF, R-667-PT, R-536-GF, R-537-GF, R-538-GF, R-539-GF. Niet bewezen he? Maar wie zin heeft om op de kentekens te gaan zoeken, laat ons weten als je foto's vindt die bewijzen leveren of als je er eentje ziet rijden.

We doen nog één laatste rondje met ons bekende lijstje. Aan AI de vraag of met alles wat we hiervoor geleerd hebben er nog meer kenteken broertjes en zusjes te vinden zijn met bijvoorbeeld zelfde registratiedatums en catalogusprijzen. Dat levert dan nog dit lijstje op:

Auto Mogelijke politie kentekens Referentie kenteken uit Autobloglijst Overeenkomsten BMW 120i P-832-PX P-831-PX Directe kentekenbuur, allebei registratie 28-07-22 en beide catalogusprijs 41.575 euro BMW 120i R-427-SZ / R-428-SZ / R-906-SV R-684-TD Alle vier registratie 28-11-2022, allen catalogusprijs 41.575 euro BMW 330i Touring N-696-BG / N0231-BB / N-829-BD N-648-BP / N-676-BL Alle vijf registratie 13-09-21, allen catalogusprijs 59.883 euro BMW 320i sedan L-624-ZL / L-008-ZD L-905-ZG Alledrie registratie 06-09-21, allen catalogusprijs 57.317 euro BMW 320i Touring X-185-LZ Z-184-LZ Directe kentekenbuur, allebei registratie 22-12-23, beide catalogusprijs 60.208 euro Volkswagen T-Roc X-140-ZK X-484-XX Beide registratie 08-03-24, beige catalogusprijs 41.930 euro Seat Leon P-101-JP / P-466-JS / P-864-JP / P-110-JX / P-891-KB P-175-JT Alle zes registratie 22-04-22, allen catalogusprijs 36.025 euro

Op het moment van ons onderzoek stonden alle auto's die hierboven zijn genoemd nog altijd op naam van de eerste eigenaar. Dus voor zover we kunnen zien nog altijd op naam van dezelfde persoon/organisatie als op de eerste registratiedatum; wij veronderstellen de politie.

Blijf ons tippen met je spots van onherkenbare politievoertuigen en als er van bovenstaand onderzoek auto's bevestigd worden, voegen we ze toe aan de lijst!